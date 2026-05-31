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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले में पांच गिरफ़्तार, विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर रैली

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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले में पांच गिरफ़्तार, विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर रैली
अभिषेक बनर्जीतृणमूल कांग्रेसपकड़वारी
📆31-05-2026 04:30:00
📰Amar Ujala
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अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पाँच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ममता बनर्जी ने भाजपा को दोषी ठहराते हुए रविवार को प्रदर्शन की घोषणा की।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में हुए हमले की जांच में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए पाँच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गये पुरुषों में वे दो लोग भी शामिल हैं, जो वायरल वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे थे। पुलिस के अनुसार, उन में तपन माइती और आकाश नाम के दो आरोपियों को विशेष रूप से पहचान कर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ़्तारी वॉचदोगी कैमरों तथा जनता के बयान पर आधारित थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा टीम पर गोली नहीं, बल्कि पत्थर और अंडे फेंके थे। उनकी कार्रवाई के बाद, थाना प्रमुख ने कहा कि मामला अब पूरी तरह से जांच के दायरे में है और सभी प्राप्त साक्ष्यों को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। इस हमले की पृष्ठभूमि में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हुई राजनीतिक सभा के दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अभिषेक बनर्जी , जो चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे थे, अचानक भीड़ ने उन्हें अंडे और पत्थरों से घेर लिया। इस हिंसक घटना के बीच, बनर्जी ने संजू कर्माकर नामक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के सदस्यों से मिलकर उनके शोक में साथ दिया, जबकि कई लोग उनका समर्थन करने के लिए आगे आए। उनकी चोटें मुख्यतः छाती, पसलियों और सिर पर हुईं, जिससे उनकी तबीयत अस्थायी रूप से बिगड़ गई थी। हड़ताल के बाद, टीएमसी सुप्रीम नेता ममता बनर्जी ने इस हमले के जवाब में रविवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का एलान किया। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इस अराजकता का जिम्मेदार ठहराया, जबकि पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी के सिर पर हेलमेट नहीं होता तो यह घटना घातक हो सकती थी, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके इलाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभिषेक को हैदराबाद या किसी अन्य उचित स्थान पर इलाज के लिए ले जाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा चल रही है। अंत में, टीएमसी ने घोषणा की है कि आज शहर की प्रमुख सड़कों पर रैली निकाली जाएगी, जिसमें उनके समर्थक न्याय और सुरक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में हुए हमले की जांच में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए पाँच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गये पुरुषों में वे दो लोग भी शामिल हैं, जो वायरल वीडियो में पत्थरबाजी करते दिखे थे। पुलिस के अनुसार, उन में तपन माइती और आकाश नाम के दो आरोपियों को विशेष रूप से पहचान कर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ़्तारी वॉचदोगी कैमरों तथा जनता के बयान पर आधारित थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा टीम पर गोली नहीं, बल्कि पत्थर और अंडे फेंके थे। उनकी कार्रवाई के बाद, थाना प्रमुख ने कहा कि मामला अब पूरी तरह से जांच के दायरे में है और सभी प्राप्त साक्ष्यों को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। इस हमले की पृष्ठभूमि में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हुई राजनीतिक सभा के दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अभिषेक बनर्जी, जो चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे थे, अचानक भीड़ ने उन्हें अंडे और पत्थरों से घेर लिया। इस हिंसक घटना के बीच, बनर्जी ने संजू कर्माकर नामक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के सदस्यों से मिलकर उनके शोक में साथ दिया, जबकि कई लोग उनका समर्थन करने के लिए आगे आए। उनकी चोटें मुख्यतः छाती, पसलियों और सिर पर हुईं, जिससे उनकी तबीयत अस्थायी रूप से बिगड़ गई थी। हड़ताल के बाद, टीएमसी सुप्रीम नेता ममता बनर्जी ने इस हमले के जवाब में रविवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का एलान किया। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इस अराजकता का जिम्मेदार ठहराया, जबकि पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी के सिर पर हेलमेट नहीं होता तो यह घटना घातक हो सकती थी, और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके इलाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अभिषेक को हैदराबाद या किसी अन्य उचित स्थान पर इलाज के लिए ले जाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा चल रही है। अंत में, टीएमसी ने घोषणा की है कि आज शहर की प्रमुख सड़कों पर रैली निकाली जाएगी, जिसमें उनके समर्थक न्याय और सुरक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है

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अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पकड़वारी ममता बनर्जी राजनीतिक प्रदर्शन

 

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