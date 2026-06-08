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टीएमसी सांसदों का आधिकारिक विभाजन: एनडीए को नया बहुमत और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका

राजनीति News

टीएमसी सांसदों का आधिकारिक विभाजन: एनडीए को नया बहुमत और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका
तीन सौ बहुमतटीएमसी विभाजनममता बनर्जी
📆08-06-2026 16:14:00
📰Dainik Jagran
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तीन सौ से अधिक बहुमत की संभावनाओं के साथ, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में विभाजन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सशक्त बनाता है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

तीन महीने पहले कई अटकलों के बाद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों में आधिकारिक तौर पर विभाजन की लहर शुरू हो गई है। इस विभाजन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का लोकसभा में बहुमत तीन सौ के पार पहुंच सकता है, जिससे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को बड़ा झटका मिलेगा। विद्रोह का मुख्य कारण ममता बनर्जी के खिलाफ सांसदों का खुला बगाव है, जिसमें लगभग साठ विधायक पहले ही अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। अब टीएमसी के दो दशकों की राजनीति क विरासत को उलटने की संभावना है, क्योंकि पार्टी के भीतर से कई सांसद भाजपा‑प्रधान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने अपने संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की और काकोली घोष जैसे नेता को अपना प्रमुख मानने का संकेत दिया। इस स्थिति में ममता बनर्जी के लिए पार्टी बचाना कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कई सांसदों ने पहले ही अपने समर्थन को हटाकर नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है। विरोधी दलों के लिए यह विकास दोहरी महत्ता रखता है। एक ओर, यह एनडीए को एक मजबूत बहुमत प्रदान करता है, जिससे दिल्ली में जारी बैठकों में उनका स्थिति मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर, यह आईएनडीआईए- विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक अनपेक्षित झटका बन गया है, क्योंकि वह इस समय अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। डेली मेनएटेनन (डीएमके) ने पहले ही गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर ली है, जिससे आईएनडीआईए की भविष्य की राह और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब शेष टीएमसी के सांसदों को या तो नई गठबंधन की ओर रुख करना होगा या फिर अपने मूल दल के{} में ही रह तीन दशकों के राजनीति क परिदृश्य में ऐसा दृश्य दुर्लभ है कि एक महत्त्वपूर्ण राज्य पार्टी इतनी तेजी से बिखर जाए। टीएमसी के कई नेता मूल रूप से अन्य पार्टियों से आए थे, और उनके प्रमुख भूमिकाएँ केवल पार्टी के भीतर परिवारवाद और निजी हितों के आधार पर स्थापित थीं। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के प्रमुख पदों पर थोप दिया, जिसके परिणामस्वरूप शासन में मनमानी और भ्रष्टाचार की लहरें उठीं। अभिषेक की अनियमित कार्यवाही ने टीएमसी के शासन को 'जंगलराज' की स्थिति में बदल दिया, जिससे जनता का भरोसा टूट गया। यह भरोसा ही अंततः 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के भारी पराजय का मुख्य कारण बना। अब, टीएमसी का यह आंतरिक टूटना न केवल राज्य में सत्ता के संतुलन को बदल रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति क समीकरणों को पुनः लिख रहा है। यह स्पष्ट है कि विचारधारा की कमी और व्यक्तिगत स्वार्थी राजनीति का परिणाम दीर्घकालिक रूप से अस्थिरता ही होती है। संक्षेप में, टीएमसी के सांसदों का आधिकारिक विभाजन भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। यह विभाजन एनडीए के बहुमत को सुरक्षित करने के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन को नई चुनौतियों का सामना कराने वाला है। ममता बनर्जी के लिए अब यह समय गंभीर निर्णय लेने का है-या तो पार्टी को पुनर्गठित करके आगे बढ़े या फिर अपने राजनीति क भविष्य को अन्य मंचों पर पुनर्निर्मित करे। इस प्रक्रिया में जनता का विश्वास पुनः जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

तीन महीने पहले कई अटकलों के बाद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों में आधिकारिक तौर पर विभाजन की लहर शुरू हो गई है। इस विभाजन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का लोकसभा में बहुमत तीन सौ के पार पहुंच सकता है, जिससे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को बड़ा झटका मिलेगा। विद्रोह का मुख्य कारण ममता बनर्जी के खिलाफ सांसदों का खुला बगाव है, जिसमें लगभग साठ विधायक पहले ही अलग गुट बनाकर विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। अब टीएमसी के दो दशकों की राजनीतिक विरासत को उलटने की संभावना है, क्योंकि पार्टी के भीतर से कई सांसद भाजपा‑प्रधान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने अपने संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की और काकोली घोष जैसे नेता को अपना प्रमुख मानने का संकेत दिया। इस स्थिति में ममता बनर्जी के लिए पार्टी बचाना कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कई सांसदों ने पहले ही अपने समर्थन को हटाकर नई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिया है। विरोधी दलों के लिए यह विकास दोहरी महत्ता रखता है। एक ओर, यह एनडीए को एक मजबूत बहुमत प्रदान करता है, जिससे दिल्ली में जारी बैठकों में उनका स्थिति मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर, यह आईएनडीआईए-विपक्षी गठबंधन के लिए भी एक अनपेक्षित झटका बन गया है, क्योंकि वह इस समय अपने भीतर के मतभेदों को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। डेली मेनएटेनन (डीएमके) ने पहले ही गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर ली है, जिससे आईएनडीआईए की भविष्य की राह और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब शेष टीएमसी के सांसदों को या तो नई गठबंधन की ओर रुख करना होगा या फिर अपने मूल दल के{} में ही रह तीन दशकों के राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा दृश्य दुर्लभ है कि एक महत्त्वपूर्ण राज्य पार्टी इतनी तेजी से बिखर जाए। टीएमसी के कई नेता मूल रूप से अन्य पार्टियों से आए थे, और उनके प्रमुख भूमिकाएँ केवल पार्टी के भीतर परिवारवाद और निजी हितों के आधार पर स्थापित थीं। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी के प्रमुख पदों पर थोप दिया, जिसके परिणामस्वरूप शासन में मनमानी और भ्रष्टाचार की लहरें उठीं। अभिषेक की अनियमित कार्यवाही ने टीएमसी के शासन को 'जंगलराज' की स्थिति में बदल दिया, जिससे जनता का भरोसा टूट गया। यह भरोसा ही अंततः 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के भारी पराजय का मुख्य कारण बना। अब, टीएमसी का यह आंतरिक टूटना न केवल राज्य में सत्ता के संतुलन को बदल रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समीकरणों को पुनः लिख रहा है। यह स्पष्ट है कि विचारधारा की कमी और व्यक्तिगत स्वार्थी राजनीति का परिणाम दीर्घकालिक रूप से अस्थिरता ही होती है। संक्षेप में, टीएमसी के सांसदों का आधिकारिक विभाजन भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। यह विभाजन एनडीए के बहुमत को सुरक्षित करने के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन को नई चुनौतियों का सामना कराने वाला है। ममता बनर्जी के लिए अब यह समय गंभीर निर्णय लेने का है-या तो पार्टी को पुनर्गठित करके आगे बढ़े या फिर अपने राजनीतिक भविष्य को अन्य मंचों पर पुनर्निर्मित करे। इस प्रक्रिया में जनता का विश्वास पुनः जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी

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तीन सौ बहुमत टीएमसी विभाजन ममता बनर्जी एनडीए समर्थन विपक्षी गठबंधन

 

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