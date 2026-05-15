टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज: अमित शाह पर टिप्पणी और भड़काऊ भाषण के आरोप

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणियों के मामले में बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और बिधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला मुख्य रूप से चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयानों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी , जो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, अब कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह का तनाव देखा जाता है, उसमें इस तरह की कानूनी कार्रवाई ने एक बार फिर राजनीति क सरगर्मियों को तेज कर दिया है। आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्होंने न केवल उत्तेजक भाषा का प्रयोग किया बल्कि डीजे बजाने और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां कीं जिससे समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका बढ़ गई। इस पूरे विवाद की जड़ें 5 मई को दर्ज कराई गई एक शिकायत में छिपी हैं, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने प्रस्तुत किया था। राजीव सरकार ने बागूइहाटी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित विभिन्न चुनावी रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान कई ऐसे भाषण दिए जो सांप्रदायिक सौहार्द और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि इन भाषणों का उद्देश्य जनता के बीच नफरत फैलाना और विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को डराना-धमकाना था। विशेष रूप से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरा बताया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, राजीव सरकार ने अपनी शिकायत को पुख्ता करने के लिए पुलिस को कई वीडियो लिंक और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई हैं, जिनमें कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी की उत्तेजक बयानबाजी सुनी जा सकती है। पुलिस ने इन साक्ष्यों की प्रारंभिक जांच के बाद 15 मई को दोपहर 2.

45 बजे बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्णय लिया। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई महत्वपूर्ण धाराओं का समावेश किया गया है। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ BNS की धारा 192, 196, 351(2) और 353(1)(c) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 को भी जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से चुनावी कदाचार और धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगने या नफरत फैलाने से संबंधित हैं। एफआईआर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आरोपी के भाषणों में ऐसे तथ्य और बातें शामिल थीं जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था फैल सकती थी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी भाईचारा बिगड़ सकता था। पुलिस का यह भी आरोप है कि सार्वजनिक मंचों का उपयोग करते हुए विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रति आक्रामक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंहा रॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अब साक्ष्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय राजनीतिक बयानबाजी अक्सर चरम पर होती है, लेकिन इस बार कानूनी कार्रवाई की तीव्रता यह दर्शाती है कि प्रशासन भड़काऊ भाषणों को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। अभिषेक बनर्जी की भूमिका टीएमसी में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन पर पार्टी के भविष्य के रणनीतिक फैसलों का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसे समय में उनके खिलाफ दर्ज यह एफआईआर न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर सकती है, बल्कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और अधिक गरमा सकता है क्योंकि भाजपा और टीएमसी के बीच का संघर्ष पहले से ही काफी तीव्र है। अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और अदालत की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं कि क्या ये आरोप साबित हो पाते हैं या यह केवल एक राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। इस घटना ने एक बार फिर चुनावी रैलियों में भाषा की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रश्न को खड़ा कर दिया है





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