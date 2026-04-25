टीएमसी ने हिंदुओं की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए नागरिकता कानून का विरोध किया: योगी आदित्यनाथ

पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर हमला बोला, आरोप लगाया कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर है कि इससे हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने बंगाल में माफिया राज और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। साथ ही, गाजियाबाद में हुई एक घटना में एक हत्यारे यूट्यूबर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली में भारी भीड़ उमड़ी, भीषण गर्मी और धूप के बावजूद लोग सीएम योगी को सुनने के लिए छाता लेकर पहुंचे। नबद्वीप विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीसीए) का विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर है कि इससे हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी और फिर सड़क पर इफ्तारी करने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि यूपी में सड़क पर इफ्तार पार्टियां और नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, और मस्जिदों से भी कोई आवाज नहीं आती। सीएम योगी ने बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम के महत्व को याद दिलाया और कहा कि यह हर बंगाली का हथियार था, लेकिन ममता दीदी को इससे चिढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता दीदी को जय श्री राम का जाप भी पसंद नहीं है और उन्हें कोलकाता हाईकोर्ट को दुर्गा पूजा में व्यवधान डालने वालों को रोकने के लिए आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने टीएमसी सरकार को माफिया राज की प्रतीक बताया और कहा कि यह सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करने का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद इन गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने बंगाल की पूर्व गौरवशाली स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि कभी बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता था और वहां बेटियां सुरक्षित थीं, लेकिन अब गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कैटल माफिया, सैंड माफिया और लैंड माफिया के बढ़ने की बात कही और आरोप लगाया कि मोदी जी द्वारा दिल्ली से भेजा गया पैसा टीएमसी के गुंडे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यूपी में 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख किया, जब व्यापारी पलायन कर रहे थे, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थीं, और जय श्री राम बोलने पर लाठी-गोली चलती थी। उन्होंने कहा कि आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, जहां न कर्फ्यू है, न दंगा, और सब चंगा है। सीएम योगी ने बंगाल के सामने पहचान के संकट की बात की और कहा कि जिस बंगाल ने भारत को पहचान दी, आज उसी के सामने पहचान का संकट है। उन्होंने टीएमसी सरकार को 15 सालों में माफियाराज, टेरर और करप्शन का प्रतीक बताया और कहा कि उसके गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख किया और कहा कि 4 मई को नतीजे आने पर चारों ओर भगवा झंडा लहराता दिखेगा। सीएम योगी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी इसे रोक नहीं पाए। उन्होंने यूपी में रोपेवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण का उल्लेख किया और कहा कि हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूपी का बुलडोजर एक्सप्रेस-वे ही नहीं बनाता, बल्कि माफिया की हड्डी-पसली भी मिट्टी में मिला देता है। ममता दीदी कहती हैं खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि अब बंगाल जाग चुका है। अब खेला शेष, उन्नति शुरू। अब बंगाल में डबल इंजन की सरकार काम करेगी। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक के साथ हुई घटना की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वह दिल्ली के एक कारोबारी के 13 साल के बेटे का हत्यारा निकला और 26 साल से फरार था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, जैसलमेर में पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाओं के कारण जालौर में अगले 7 दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया गया है और गाजियाबाद में सुबह से भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रयागराज में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां तापमान 45.

2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

योगी आदित्यनाथ टीएमसी नागरिकता संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल चुनाव माफिया राज गर्मी लू सलीम वास्तिक गाजियाबाद प्रयागराज

United States Latest News, United States Headlines