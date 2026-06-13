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टीएमसी में बड़ी बगावत: शताब्दी रॉय और सुदीप बंद्योपाध्याय की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, असली टीएमसी समूह की तैयारी

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टीएमसी में बड़ी बगावत: शताब्दी रॉय और सुदीप बंद्योपाध्याय की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात, असली टीएमसी समूह की तैयारी
तृणमूल कांग्रेसममता बनर्जीशताब्दी रॉय
📆13-06-2026 13:43:00
📰Amar Ujala
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तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह चरम पर है। बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर लोकसभा में अलग संसदीय समूह की मान्यता प्राप्त करने की योजना बनाई है।

तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा आंतरिक विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में पार्टी की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि उनके साथ वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय भी मौजूद थे। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को एक बड़े उलटफेर के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ये बागी सांसद अब लोकसभा में एक अलग संसदीय समूह के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने का समय तय किया है, ताकि वे अपनी मांगों को आधिकारिक तौर पर रख सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के सामने एक गंभीर अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर असंतोष की लहर काफी गहरी नजर आ रही है। बागी खेमे के नेता जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि लोकसभा के लगभग 19 सदस्य इस विद्रोही गुट का समर्थन कर रहे हैं। यदि सुदीप बंद्योपाध्याय पूरी तरह से इस खेमे में शामिल हो जाते हैं, तो बागी सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो सकती है। विद्रोही गुट की यह इच्छा है कि सुदीप बंद्योपाध्याय को इस नए समूह का नेता बनाया जाए, जिससे उन्हें राजनीतिक मजबूती मिले। यह स्थिति टीएमसी के लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि लोकसभा में पार्टी के पास कुल 28 सदस्य और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। इनमें से कई सदस्य पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब एक बड़ा समूह अलग होने की तैयारी में है। दूसरी ओर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता केवल सत्ता के भूखे हैं और जैसे ही उन्हें केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ जाने का अवसर मिला, उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी। टीएमसी नेतृत्व का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टी में फूट डालने और सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी के भीतर का यह तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सदस्यों के इस्तीफों में भी दिख रहा है। प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने भी अपनी सांसदी छोड़ दी है। इस्तीफा देने वाले नेताओं के कारण अलग-अलग रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ते समय आरजी कर अस्पताल में हुई जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र किया और कहा कि इस मामले के बाद उनका पार्टी में बने रहना मुश्किल हो गया था। वहीं, सुष्मिता देव ने असम की स्थानीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी के भीतर केवल राजनीतिक मतभेद ही नहीं, बल्कि नैतिक और क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस के साथ विलय की खबरें भी बाजार में गर्म हैं, हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच की मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दी है, लेकिन फिलहाल पार्टी अपनी आंतरिक फूट को रोकने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में अपनी अलग पहचान बनाकर राजनीतिक समीकरण बदलने की फिराक में है। आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला यह तय करेगा कि क्या टीएमसी का यह विद्रोही गुट वास्तव में अलग संसदीय समूह की मान्यता प्राप्त कर पाता है या फिर यह केवल एक दबाव बनाने की रणनीति थी। यदि 20 सांसदों का समूह मान्यता पा लेता है, तो यह टीएमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा और राज्य की राजनीति में नए समीकरण उभरेंगे.

तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहा आंतरिक विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में पार्टी की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि उनके साथ वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय भी मौजूद थे। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को एक बड़े उलटफेर के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, ये बागी सांसद अब लोकसभा में एक अलग संसदीय समूह के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने का समय तय किया है, ताकि वे अपनी मांगों को आधिकारिक तौर पर रख सकें। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के सामने एक गंभीर अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर असंतोष की लहर काफी गहरी नजर आ रही है। बागी खेमे के नेता जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि लोकसभा के लगभग 19 सदस्य इस विद्रोही गुट का समर्थन कर रहे हैं। यदि सुदीप बंद्योपाध्याय पूरी तरह से इस खेमे में शामिल हो जाते हैं, तो बागी सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो सकती है। विद्रोही गुट की यह इच्छा है कि सुदीप बंद्योपाध्याय को इस नए समूह का नेता बनाया जाए, जिससे उन्हें राजनीतिक मजबूती मिले। यह स्थिति टीएमसी के लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि लोकसभा में पार्टी के पास कुल 28 सदस्य और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। इनमें से कई सदस्य पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब एक बड़ा समूह अलग होने की तैयारी में है। दूसरी ओर, टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता केवल सत्ता के भूखे हैं और जैसे ही उन्हें केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ जाने का अवसर मिला, उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी। टीएमसी नेतृत्व का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टी में फूट डालने और सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी के भीतर का यह तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सदस्यों के इस्तीफों में भी दिख रहा है। प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने भी अपनी सांसदी छोड़ दी है। इस्तीफा देने वाले नेताओं के कारण अलग-अलग रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ते समय आरजी कर अस्पताल में हुई जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र किया और कहा कि इस मामले के बाद उनका पार्टी में बने रहना मुश्किल हो गया था। वहीं, सुष्मिता देव ने असम की स्थानीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीएमसी के भीतर केवल राजनीतिक मतभेद ही नहीं, बल्कि नैतिक और क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस के साथ विलय की खबरें भी बाजार में गर्म हैं, हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच की मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और हवा दी है, लेकिन फिलहाल पार्टी अपनी आंतरिक फूट को रोकने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में अपनी अलग पहचान बनाकर राजनीतिक समीकरण बदलने की फिराक में है। आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला यह तय करेगा कि क्या टीएमसी का यह विद्रोही गुट वास्तव में अलग संसदीय समूह की मान्यता प्राप्त कर पाता है या फिर यह केवल एक दबाव बनाने की रणनीति थी। यदि 20 सांसदों का समूह मान्यता पा लेता है, तो यह टीएमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा और राज्य की राजनीति में नए समीकरण उभरेंगे

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