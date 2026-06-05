टीएमसी का बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे, कुणाल घोष राज्य प्रवक्ता

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर बैठक में अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखने का फैसला किया। चंद्रिमा भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष, डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। कुणाल घोष राज्य प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का विरोध करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट जाने की घोषणा की।

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को अपने संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखने का फैसला लिया गया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जबकि पार्टी के कुछ बागी नेता इस कदम के खिलाफ थे। इस बैठक में केवल चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन लगभग 99 फीसदी सदस्य उपस्थित थे, कुछ व्यक्तिगत रूप से और कुछ ऑनलाइन माध्यम से। ममता बनर्जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी, जबकि डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की कमान अब चंद्रिमा भट्टाचार्य संभालेंगी, जिन्होंने सुब्रत बख्शी की जगह ली है। इसके अलावा, सजदा अहमद और नयना बंद्योपाध्याय को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सायोनी घोष युवा टीएमसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। माला रॉय को अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस और प्रियंका अधिकारी को छात्र विंग की जिम्मेदारी मिली है। प्रवक्ताओं की टीम में डेरेक ओ ब्रायन और कल्याण बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है, जबकि कुणाल घोष राज्य प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। टीएमसी अब दूसरे राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर वहां भी नई कमेटियां बनाएगी। पार्टी का लक्ष्य इन बदलावों के साथ संगठन को और मजबूत करना है। बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का मुद्दा भी उठा। टीएमसी ने बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का यह फैसला नियमों के अनुरूप नहीं है और टीएमसी इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी इस फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने कहा, भाजपा जिस तरह से तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है और उन पर झूठे केस दर्ज कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम सड़कों पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने मीडिया को बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न स्थानों और अन्य राज्यों से नेता जुड़े। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर से लेकर पश्चिम बंगाल प्रदेश संगठन तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी में विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां नए सिरे से तय की गईं। मदन मित्रा को हॉकर एवं जीओवाई विंग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बेचाराम मन्ना और खेत मजदूर संगठन की कमान पूर्णेंदु बोस को सौंपी गई है। टीएमसी ने इस बड़े संगठनात्मक फेरबदल के जरिए राजनीतिक मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का संकेत दिया। पार्टी के इस पुनर्गठन के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। ममता बनर्जी ने अपने करीबी नेताओं को अहम पदों पर बनाए रखकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती हैं। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखना इस बात का संकेत है कि उन्हें पार्टी का भविष्य का नेता माना जा रहा है, हालांकि कुछ नाराज नेताओं ने इसका विरोध किया था। बैठक में ऋतब्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी चर्चा हुई और पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, लेकिन पार्टी हर स्तर पर जवाब देगी। साथ ही, टीएमसी ने अन्य राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वहां से सुझाव लिए जाएंगे। यह कदम पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की ओर एक संकेत है। कुल मिलाकर, इस पुनर्गठन के माध्यम से टीएमसी ने अपने आंतरिक मतभेदों को कम करने और चुनावी मोर्चे पर एकजुट होने का प्रयास किया है.

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को अपने संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखने का फैसला लिया गया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जबकि पार्टी के कुछ बागी नेता इस कदम के खिलाफ थे। इस बैठक में केवल चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन लगभग 99 फीसदी सदस्य उपस्थित थे, कुछ व्यक्तिगत रूप से और कुछ ऑनलाइन माध्यम से। ममता बनर्जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी, जबकि डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की कमान अब चंद्रिमा भट्टाचार्य संभालेंगी, जिन्होंने सुब्रत बख्शी की जगह ली है। इसके अलावा, सजदा अहमद और नयना बंद्योपाध्याय को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सायोनी घोष युवा टीएमसी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। माला रॉय को अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस और प्रियंका अधिकारी को छात्र विंग की जिम्मेदारी मिली है। प्रवक्ताओं की टीम में डेरेक ओ ब्रायन और कल्याण बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है, जबकि कुणाल घोष राज्य प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। टीएमसी अब दूसरे राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर वहां भी नई कमेटियां बनाएगी। पार्टी का लक्ष्य इन बदलावों के साथ संगठन को और मजबूत करना है। बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का मुद्दा भी उठा। टीएमसी ने बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधानसभा स्पीकर का यह फैसला नियमों के अनुरूप नहीं है और टीएमसी इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी इस फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने कहा, भाजपा जिस तरह से तृणमूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है और उन पर झूठे केस दर्ज कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम सड़कों पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने मीडिया को बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न स्थानों और अन्य राज्यों से नेता जुड़े। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर से लेकर पश्चिम बंगाल प्रदेश संगठन तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी में विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां नए सिरे से तय की गईं। मदन मित्रा को हॉकर एवं जीओवाई विंग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बेचाराम मन्ना और खेत मजदूर संगठन की कमान पूर्णेंदु बोस को सौंपी गई है। टीएमसी ने इस बड़े संगठनात्मक फेरबदल के जरिए राजनीतिक मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का संकेत दिया। पार्टी के इस पुनर्गठन के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। ममता बनर्जी ने अपने करीबी नेताओं को अहम पदों पर बनाए रखकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती हैं। अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखना इस बात का संकेत है कि उन्हें पार्टी का भविष्य का नेता माना जा रहा है, हालांकि कुछ नाराज नेताओं ने इसका विरोध किया था। बैठक में ऋतब्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी चर्चा हुई और पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, लेकिन पार्टी हर स्तर पर जवाब देगी। साथ ही, टीएमसी ने अन्य राज्यों में भी अपना संगठन मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके लिए वहां से सुझाव लिए जाएंगे। यह कदम पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की ओर एक संकेत है। कुल मिलाकर, इस पुनर्गठन के माध्यम से टीएमसी ने अपने आंतरिक मतभेदों को कम करने और चुनावी मोर्चे पर एकजुट होने का प्रयास किया है





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