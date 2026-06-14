टीएमसी में बगावत: काकोली घोष ने कहा- हमारे साथ 22 सांसद, स्पीकर से मुलाकात तय

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उनके गुट में 22 सांसद हो गए हैं। वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अलग गुट की मान्यता मांगेंगे।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में असंतोष और बगावत की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के बागी खेमे की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब उनके गुट में 22 सांसद हो गए हैं। यह संख्या पहले 20 बताई जा रही थी, लेकिन अब दो और सांसदों के शामिल होने से यह बढ़कर 22 हो गई है। दस्तीदार ने यह भी कहा कि वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और अपने गुट को अलग पहचान दिलाने की मांग करेंगे। इस बीच, बागी सांसद ों की एक बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें वे अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दस्तीदार ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं और उनके साथ 22 सांसद हैं। उन्होंने दावा किया कि अध्यक्ष ने उन्हें समय दिया है और वे सोमवार को मिलकर अपनी मांग रखेंगे। हालांकि, दस्तीदार ने उन दो अतिरिक्त सांसदों के नाम उजागर नहीं किए, जिनके शामिल होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि नाम औपचारिक रूप से गुट में शामिल होने के बाद सामने लाए जाएंगे। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि वे एक सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। शुक्रवार को 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से दस्तीदार के नेतृत्व में अलग गुट को मान्यता देने की मांग की थी। हस्ताक्षरकर्ताओं में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित माल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, रचना बनर्जी और सायोनी घोष शामिल हैं। ये सभी सांसद एनडीए का समर्थन करने के पक्ष में हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं और तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक कलह का क्या नतीजा निकलता है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में असंतोष और बगावत की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के बागी खेमे की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब उनके गुट में 22 सांसद हो गए हैं। यह संख्या पहले 20 बताई जा रही थी, लेकिन अब दो और सांसदों के शामिल होने से यह बढ़कर 22 हो गई है। दस्तीदार ने यह भी कहा कि वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और अपने गुट को अलग पहचान दिलाने की मांग करेंगे। इस बीच, बागी सांसदों की एक बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें वे अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दस्तीदार ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे दिल्ली जा रहे हैं और उनके साथ 22 सांसद हैं। उन्होंने दावा किया कि अध्यक्ष ने उन्हें समय दिया है और वे सोमवार को मिलकर अपनी मांग रखेंगे। हालांकि, दस्तीदार ने उन दो अतिरिक्त सांसदों के नाम उजागर नहीं किए, जिनके शामिल होने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि नाम औपचारिक रूप से गुट में शामिल होने के बाद सामने लाए जाएंगे। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि वे एक सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। शुक्रवार को 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से दस्तीदार के नेतृत्व में अलग गुट को मान्यता देने की मांग की थी। हस्ताक्षरकर्ताओं में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित माल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, रचना बनर्जी और सायोनी घोष शामिल हैं। ये सभी सांसद एनडीए का समर्थन करने के पक्ष में हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं और तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक कलह का क्या नतीजा निकलता है





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