टी20 टीम में बड़े बदलाव: श्रेयस अय्यर बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, सूर्यकुमार बाहर

भारतीय टी20 टीम के चयन में बड़े बदलाव हुए हैं। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ, जबकि सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव को बाहर रखा गया। जानें किस आधार पर हुए ये फैसले।

भारतीय क्रिकेट में हाल ही में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टी20 टीम के नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया है, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव , हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है। यह बदलाव चयन कर्ताओं की भविष्य की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें युवा प्रतिभाओं को मौका देने और लंबी अवधि के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने पर जोर दिया गया है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का फैसला उनके आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और लगातार रन बनाए। चयन कर्ताओं का मानना है कि वह 2028 टी20 विश्व कप और ओलंपिक के लिए लंबी अवधि के कप्तान के रूप में विकसित हो सकते हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव के हालिया फॉर्म में गिरावट के कारण उन्हें कप्तानी से हटाकर टीम से बाहर किया गया। चयन कर्ताओं ने साफ कहा है कि पुराने प्रदर्शन के आधार पर जगह नहीं मिलेगी, और सूर्यकुमार को वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वैभव सूर्यवंशी का चयन सबसे चर्चित विषय रहा। आईपीएल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस मौके का हकदार बनाया। अगर वह आयरलैंड के खिलाफ पदार्पण करते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन जाएंगे। वहीं, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को मौका न मिलना प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। चयन कर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को कार्यभार प्रबंधन के चलते आराम दिया, जबकि रिंकू सिंह और कुलदीप यादव को टीम संयोजन में फिट नहीं पाया गया। बुमराह को भी अगले टूर्नामेंट के लिए आराम दिया गया है.

भारतीय क्रिकेट में हाल ही में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टी20 टीम के नए कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया है, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा गया है। यह बदलाव चयनकर्ताओं की भविष्य की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें युवा प्रतिभाओं को मौका देने और लंबी अवधि के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने पर जोर दिया गया है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का फैसला उनके आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और लगातार रन बनाए। चयनकर्ताओं का मानना है कि वह 2028 टी20 विश्व कप और ओलंपिक के लिए लंबी अवधि के कप्तान के रूप में विकसित हो सकते हैं। वहीं, सूर्यकुमार यादव के हालिया फॉर्म में गिरावट के कारण उन्हें कप्तानी से हटाकर टीम से बाहर किया गया। चयनकर्ताओं ने साफ कहा है कि पुराने प्रदर्शन के आधार पर जगह नहीं मिलेगी, और सूर्यकुमार को वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वैभव सूर्यवंशी का चयन सबसे चर्चित विषय रहा। आईपीएल 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस मौके का हकदार बनाया। अगर वह आयरलैंड के खिलाफ पदार्पण करते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन जाएंगे। वहीं, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को मौका न मिलना प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को कार्यभार प्रबंधन के चलते आराम दिया, जबकि रिंकू सिंह और कुलदीप यादव को टीम संयोजन में फिट नहीं पाया गया। बुमराह को भी अगले टूर्नामेंट के लिए आराम दिया गया है





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