एक युवक ने टूथपिक से 5 लीटर रेडबुल पीने का चैलेंज पूरा किया. वह 8 घंटे में टूथपिक से 5 लीटर रेडबुल पी गया. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. लोगों ने इस वीडियो को देखकर मजेदार रिएक्शन दिए हैं.

इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें लोग अजीबोगरीब चैलेंज पूरा करते दिखाई दे जाते हैं. एक ऐसे ही चैलेंज की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें एक लड़का टूथ पिक से 5 लीटर रेडबुल पीने का चैलेंज करता दिखाई दे रहा है.

इन दिनों अजीबोगरीब चैलेंज का ट्रेंड सोशल मीडिया पर बढ़ गया है. जिसे देखों कुछ न कुछ ऐसा करता दिखाई दे जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है. कोई कई- कई घंटे लगाकर अपने सिर के बाल गिनता दिख जाता है, तो कोई चम्मच मार- मारकर दीवार तोड़ने का चैलेंज देता है. अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टूथपिक से 5 लीटर रेडबुल पीने का चैलेंज पूरा करता एक युवक दिखाई दे रहा है.

वायरल वीडियो के दावे के मुताबिक, लड़के ने लगातार एक टूथपिक से रेडबुल पीता रहा. वह 8 घंटे में टूथपिक से 5 लीटर रेडबुल पी गया. टूथपिक के सहारे वह रेडबुल की एक- एक बूंद अपने मुंह में डालता गया और इस तरह उसने अपना चैलेंज पूरा किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @majimero नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है.

इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक बर्तन में लड़के ने 5 लीटर रेडबुल डाला. फिर उसे एक पतले से टूथपिक से पीना शुरू किया. वह टूथपिक रेडबुल भरे बर्तन में डालता. फिर उसमें लगे दो- चार बूंद रेडबुल को मुंह में डाल देता.

यह काम वह काफी तेजी से लगतार करता गया. भैंस की हड्डियों को घंटों उबालकर बनता है ये सामान... यूपी में है बड़ा कारोबार! राम मंदिर डोनेशन जांच पर क्या बोला ट्रस्ट?

वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया गया, जिसमें वह शख्स पूरे 8 घंटे में टूथपिक से उस बर्तन में भरे 5 लीटर रेडबुल को बूंद- बूंद पीकर खत्म कर देता है. इस तरह के अजीबोगरीब चैलेंज को देख लोगों ने भी मजेदार रिएक्शन दिए. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा कि भाई इस वीडियो से पता चलता है कि तुम्हारे पास काफी समय है.

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि मेरे पास खाली समय रहे फिर भी ऐसे चैलेंज में न लूं. वहीं एक तीसरे यूजर ने लिखा है कि यह तो बेरोजगारी की हद है. काला हिरण विवाद: फंस गए गोविंद नामदेव! मेकर्स ने ठोका 50 लाख का जुर्माना, 7 दिन की दी मोहलत.

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