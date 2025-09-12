टेक्सास में वॉशिंग मशीन विवाद के बाद भारत मूल के मोटल मैनेजर की हत्या

संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास राज्य में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। एक भारतीय मूल का मोटल मैनेजर अपनी पत्नी और बेटे के सामने उसकी हत्या कर दी गई। घटना वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हुई।

भारत के मूल के एक मोटल मैनेजर की टेक्सास में उसकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई जहां 50 वर्षीय चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया अपने सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद कर रहे थे।\37 वर्षीय कोबोस-मार्टिनेज कथित तौर पर नागमल्लैया के व्यवहार से नाराज हो गया और उस पर हमला कर दिया। CCtv फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया। विवाद के बाद नागमल्लैया मोटल

के कार्यालय की ओर भागे जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा थे। संदिग्ध ने उनका पीछा किया और उनके बीच बचाव के प्रयासों के बावजूद हमला कर दिया।\कोबोस-मार्टिनेज को बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है। नागमल्लैया के दोस्तों ने उन्हें एक अच्छे पति, समर्पित पिता और दयालु इंसान बताया है। उनके अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। भारत ने भी इस घटना पर दुख जताया है और परिवार को सहायता प्रदान करने का वादा किया है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

हत्या विवाद भारतीय अमेरिका टेक्सास मोटल मैनेजर

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें