टेक्नोलॉजी उद्योग में छंटनी का दौर: एआई बन रहा है नौकरियों का दुश्मन

साल 2024 में टेक्नोलॉजी उद्योग में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है, जिसमें 92,000 से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियों में भी छंटनी हो रही है।

टेक्नोलॉजी उद्योग के लिए साल 2024 बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। वर्ष के केवल चार महीने ही बीते हैं, और इस दौरान लगभग 92,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महीना अप्रैल रहा, जिसमें अकेले 45,800 लोगों को नौकरी से निकाला गया। यह छंटनी केवल छोटी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेटा , माइक्रोसॉफ्ट , ओरेकल , अमेज़ॅन और गोप्रो जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में भी हो रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यापक पैमाने पर हुई छंटनी के कारण टेक्नोलॉजी उद्योग 2022 और 2023 में कोविड-19 महामारी के बाद के दौर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि, इस बार इसका कारण कोई महामारी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) को बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) टेक की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) में भारी निवेश कर रही हैं। वे डेटा केंद्रों और चिप्स पर बड़ी रकम खर्च कर रही हैं, और लागत को कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती को सबसे आसान तरीका मान रही हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले लोग इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं और उनका कहना है कि 'स्मार्ट' बनने के लिए वे मैनपावर को कम कर रहे हैं। हालांकि, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में एआई ही इसका एकमात्र कारण है, या यह पहले से तय था और एआई को केवल एक बहाना बनाया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मेटा , जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म चलाती है, ने पिछले महीने 8,000 लोगों को हटाने की घोषणा की और साथ ही 6,000 खाली पदों को भरने से इनकार कर दिया। स्नैपचैट की मूल कंपनी ने 1,000 पदों को समाप्त करने की जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 7% अमेरिकी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी बायआउट) की पेशकश की, जिसका अर्थ है समय से पहले विदाई। अमेज़ॅन ने अप्रैल में 16,000 नौकरियां समाप्त करने की घोषणा की, और ओरेकल ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सभी कंपनियों की एक जैसी दलील है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर से आ रही रिपोर्टें दर्शाती हैं कि कंपनियां एआई में निवेश कर रही हैं और कर्मचारियों को हटा रही हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भी अपनी कंपनी ब्लॉक से 4,000 लोगों को हटाने का ऐलान किया था और उन्होंने भी इसकी वजह एआई को ही बताया था। टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच एआई पर पैसा लगाने की होड़ मची हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, अल्फाबेट, मेटा , अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर इस साल एआई पर लगभग 674 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं, जो दो साल पहले के मुकाबले दोगुना अधिक है। इस होड़ में कर्मचारी पीछे छूट रहे हैं और अपनी नौकरियां खो रहे हैं। गोप्रो जैसी छोटी कंपनी, जिसके पास कम संख्या में कर्मचारी हैं, ने भी पिछले महीने 145 लोगों को हटा दिया, जो उसके कुल कार्यबल का 23% है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी उद्योग के लिए यह बीते कुछ सालों में सबसे खराब स्थिति है। इस स्थिति से कर्मचारियों में निराशा और अनिश्चितता का माहौल है, और भविष्य में एआई के कारण और भी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। कंपनियों को एआई को अपनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ सामाजिक स्थिरता भी बनी रहे। सरकार और उद्योग जगत को मिलकर ऐसे उपाय खोजने होंगे जो कर्मचारियों को नई कौशल सीखने और नई नौकरियां पाने में मदद करें.

टेक्नोलॉजी उद्योग के लिए साल 2024 बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। वर्ष के केवल चार महीने ही बीते हैं, और इस दौरान लगभग 92,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला महीना अप्रैल रहा, जिसमें अकेले 45,800 लोगों को नौकरी से निकाला गया। यह छंटनी केवल छोटी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेज़ॅन और गोप्रो जैसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में भी हो रही है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यापक पैमाने पर हुई छंटनी के कारण टेक्नोलॉजी उद्योग 2022 और 2023 में कोविड-19 महामारी के बाद के दौर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि, इस बार इसका कारण कोई महामारी नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) टेक की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में भारी निवेश कर रही हैं। वे डेटा केंद्रों और चिप्स पर बड़ी रकम खर्च कर रही हैं, और लागत को कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती को सबसे आसान तरीका मान रही हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने वाले लोग इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं और उनका कहना है कि 'स्मार्ट' बनने के लिए वे मैनपावर को कम कर रहे हैं। हालांकि, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में एआई ही इसका एकमात्र कारण है, या यह पहले से तय था और एआई को केवल एक बहाना बनाया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म चलाती है, ने पिछले महीने 8,000 लोगों को हटाने की घोषणा की और साथ ही 6,000 खाली पदों को भरने से इनकार कर दिया। स्नैपचैट की मूल कंपनी ने 1,000 पदों को समाप्त करने की जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 7% अमेरिकी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी बायआउट) की पेशकश की, जिसका अर्थ है समय से पहले विदाई। अमेज़ॅन ने अप्रैल में 16,000 नौकरियां समाप्त करने की घोषणा की, और ओरेकल ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। सभी कंपनियों की एक जैसी दलील है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर से आ रही रिपोर्टें दर्शाती हैं कि कंपनियां एआई में निवेश कर रही हैं और कर्मचारियों को हटा रही हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने भी अपनी कंपनी ब्लॉक से 4,000 लोगों को हटाने का ऐलान किया था और उन्होंने भी इसकी वजह एआई को ही बताया था। टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच एआई पर पैसा लगाने की होड़ मची हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, अल्फाबेट, मेटा, अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर इस साल एआई पर लगभग 674 अरब डॉलर खर्च करने वाली हैं, जो दो साल पहले के मुकाबले दोगुना अधिक है। इस होड़ में कर्मचारी पीछे छूट रहे हैं और अपनी नौकरियां खो रहे हैं। गोप्रो जैसी छोटी कंपनी, जिसके पास कम संख्या में कर्मचारी हैं, ने भी पिछले महीने 145 लोगों को हटा दिया, जो उसके कुल कार्यबल का 23% है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी उद्योग के लिए यह बीते कुछ सालों में सबसे खराब स्थिति है। इस स्थिति से कर्मचारियों में निराशा और अनिश्चितता का माहौल है, और भविष्य में एआई के कारण और भी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। कंपनियों को एआई को अपनाने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ-साथ सामाजिक स्थिरता भी बनी रहे। सरकार और उद्योग जगत को मिलकर ऐसे उपाय खोजने होंगे जो कर्मचारियों को नई कौशल सीखने और नई नौकरियां पाने में मदद करें





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