टेक जगत की ताज़ा हलचल: CMF स्मार्टवॉच, सैमसंग गैलेक्सी A27 और LG के प्रीमियम अप्लायंसेज का धमाका

6 मई 2026 के प्रमुख टेक अपडेट्स में CMF की नई वॉच 3 प्रो, सैमसंग के आगामी स्मार्टफोन और एलजी के स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स की विस्तृत जानकारी दी गई है।

6 मई 2026 का दिन टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की दुनिया के लिए बेहद रोमांचक रहा है क्योंकि बाजार में एक साथ कई बड़े ब्रांड्स ने अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। आज की प्रमुख टेक खबरों में CMF की अत्याधुनिक स्मार्टवॉच, सैमसंग के आगामी स्मार्टफोन से जुड़ी महत्वपूर्ण लीक, एलजी के प्रीमियम होम अप्लायंसेज और GoBoult के स्टाइलिश मस्टैंग थीम वाले पोर्टेबल स्पीकर्स शामिल हैं। यदि आप अपने लिए कोई नया गैजेट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सबसे उपयुक्त है क्योंकि कंपनियों ने न केवल फीचर्स में बढ़ोतरी की है बल्कि आकर्षक लॉन्च ऑफर्स भी दिए हैं। विशेष रूप से ऑडियो लवर्स के लिए GoBoult के नए स्पीकर्स एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनकी कीमत 6 हजार रुपये से कम रखी गई है और इनका डिजाइन काफी प्रीमियम महसूस होता है। सबसे पहले बात करते हैं CMF की नई पेशकश CMF Watch 3 Pro की, जो अपनी उन्नत विशेषताओं के कारण चर्चा में है। इस स्मार्टवॉच में 1.

43 इंच का शानदार AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो गहरे रंगों और बेहतरीन स्पष्टता के साथ आता है। फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए इसमें डुअल-बैंड GPS और AI पावर्ड फिटनेस फीचर्स जोड़े गए हैं, जो सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं। यह घड़ी कुल 131 अलग-अलग स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी हर छोटी-बड़ी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। स्वास्थ्य निगरानी के लिए इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे जरूरी टूल्स दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और ChatGPT का इंटीग्रेशन भी किया गया है, जिससे यह घड़ी सिर्फ एक ट्रैकर न रहकर एक स्मार्ट असिस्टेंट बन गई है। वॉयस रिकॉर्डिंग के साथ ट्रांसक्रिप्शन और जेस्चर कंट्रोल इसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। CMF का दावा है कि इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 13 दिनों तक चल सकती है। मेटल बॉडी और IP68 रेटिंग इसे टिकाऊ बनाती है। भारत में इसकी आधिकारिक कीमत 7,999 रुपये है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत इसे 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी अर्ली एक्सेस सेल 7 मई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर, सैमसंग के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। GalaxyClub की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग की ब्राजील वेबसाइट पर Galaxy A27 को स्पॉट किया गया है। इसे सैमसंग वॉलेट के अनुकूल हैंडसेट के रूप में लिस्ट किया गया है, जो इस बात का पुख्ता संकेत है कि यह फोन बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट और भारत में लॉन्च हो सकता है। लीक हुई जानकारी के मुताबिक, इस फोन के फ्रंट पैनल पर सेल्फी कैमरा के लिए एक आधुनिक होल-पंच कटआउट होगा और इसके पिछले हिस्से में तीन कैमरों का वर्टिकल सेटअप दिया जाएगा। इस हैंडसेट में सैमसंग का चर्चित Key Island फीचर भी मिल सकता है, जो बटन्स के आसपास के डिजाइन को और अधिक प्रीमियम और एर्गोनोमिक बनाता है। यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में सैमसंग की पकड़ को और मजबूत करेगा। घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में एलजी ने भारत में अपने नए और स्मार्ट प्रोडक्ट्स की रेंज पेश की है। कंपनी ने भारत का पहला फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया है, जो 574L से 610L की विशाल क्षमता में उपलब्ध है। इसमें AI ThinQ वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे यूजर अपने फोन से ही फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 1.18 लाख रुपये रखी गई है। इसके साथ ही LG ने अपनी नई AI DD 2.0 तकनीक वाली वॉशिंग मशीनें भी पेश की हैं, जो कपड़ों के वजन और उनके फैब्रिक के प्रकार को पहचानकर अपने आप धोने का सही तरीका चुन लेती हैं। इसमें पेट केयर और माइक्रोप्लास्टिक केयर जैसे आधुनिक फीचर्स हैं जो पर्यावरण और पालतू जानवरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने 8kg से 12kg क्षमता वाली नई टॉप-लोड और सेमी-ऑटोमैटिक AX सीरीज मशीनें भी लॉन्च की हैं, जो कठोर पानी की परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। साथ ही कन्वर्टिबल ओवन और ट्रू स्टीम डिशवॉशर ने भी मार्केट में अपनी जगह बनाई है। अंत में, ऑडियो जगत में GoBoult ने अपने दो नए धमाके किए हैं, जिन्हें Mustang GT20 और GoBoult Mustang GT40 नाम दिया गया है। इन स्पीकर्स का डिजाइन मार्शल के पोर्टेबल स्पीकर्स से प्रेरित है, जिसमें मेटैलिक रेस ग्रिल डिजाइन, लेदर टेक्सचर्ड फिनिश और आकर्षक RGB लाइटिंग दी गई है। मस्टैंग थीम वाली डिटेलिंग इन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना रही है। Mustang GT20 की शुरुआती लॉन्च कीमत 2,999 रुपये है, जो बाद में बढ़कर 3,999 रुपये हो जाएगी। वहीं, Mustang GT40 को 3,999 रुपये की लॉन्च कीमत पर पेश किया गया है, जिसकी वास्तविक कीमत बाद में 5,999 रुपये होगी। ये दोनों मॉडल Bluetooth 6.0 और TWS पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे यूजर दो स्पीकर्स को एक साथ जोड़कर स्टीरियो साउंड का अनुभव ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं





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