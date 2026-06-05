फोर्ब्स और वैरायटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेलर स्विफ्ट की नेटवर्थ 2 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। एराज़ टूर की जबरदस्त कमाई और ओनरशिप बilerplate को वापस लेने की स्ट्रैटिजी ने उन्हें अमीर बनाने में मदद की।

टेलर स्विफ्ट ने बना लिया 2 बिलियन डॉलर का साम्राज्य, कमाई में 2024 के बाद से ऐसे आई दोगुनी तेजी। टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे अमीर म्यूजिशियन की लिस्ट में शुमार हो गई हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगर की नेटवर्थ 2 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। आइए जानते हैं उन्हें अरबपति का साम्राज्य तैयार करने में किन चीजों ने मदद की। टेलर स्विफ्ट संगीत की दुनिया में सबसे अमीर म्यूजिशियन की लिस्ट में जा पहुंची हैं। फोर्ब्स की एक लिस्ट के मुताबिक, अब उनकी कुल संपत्ति 2 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है और इसी नेटवर्थ के साथ वह जून 2026 तक संगीत की दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें ये कामयाबी उनके म्यूजिक टूर से हुई जबरदस्त कमाई और अपने गानों की ओनरशिप को वापस लेने के लिए उठाए गए उनके समझदारी भरे कदम से मिली है। इन आंकड़ों के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी फाइनैंशियल सिचुएशन में हाल के बरसों में काफी तेजी आई है। खासकर ग्लोबल टूर के रेकॉर्ड तोड़ सक्सेस और स्ट्रीमिंग और एल्बम चार्ट पर लगातार जमे रहने के बाद उन्हें ये सीढ़ियां तेजी से चढ़ने में बड़ी मदद मिली। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट की संपत्ति में अचानक आई तेजी की सबसे बड़ी वजह उनका 2023-24 के दौरान चलने वाला एराज़ टूर रहा है, जिसे वैरायटी ने इतिहास का सबसे अधिक कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर बताया है, जिसने करीब 2.

2 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जेनरेट किया है। इस टूर की बदौलत ग्लोबल लेवल पर उनके दर्शकों की संख्या बढ़ी और टिकटों की बिक्री भी खूब बढ़ी। इस रिपोर्ट में टेलर स्विफ्ट के उन स्ट्रैटिजी को सराहा गया है जिसमें अपने मास्टर रेकॉर्डिंग की ओनरशिप को लेकर उठे विवाद के बाद 2020 में अपने कुछ पुराने एल्बम को फिर से रेकॉर्ड करना शुरू किया। ऐसा करने से उन्हें अपनी एल्बम से होने वाले रेवेन्यू पर कंट्रोल और सीधे रॉयल्टी पाने में काफी मदद मिली। वहीं उनकी बाद की रिलीज में द टॉर्चर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट और लाइफ ऑफ अ शोगर्ल शामिल हैं। इसी के साथ उनके दोबारा रिकॉर्ड किए गए गानों के कलेक्शन ने उनकी बढ़ती आय में और भी इजाफा किया। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्विफ्ट आधिकारिक तौर पर 2024 में अरबपति बनीं और फिर एराज़ टूर उनकी इस फाइनैंशियर जर्नी में अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद मार्च 2026 तक, उनकी कुल संपत्ति कथित तौर पर दोगुनी हुई जो 2 अरब डॉलर तक जा पहुंची और इसी के साथ वो इतिहास की सबसे अमीर फीमेल म्यूजिशियन में से एक बन गईं। हालांकि, सबसे अमीर फीमेल म्यूजिशियन का ताज अब भी टेलर स्विफ्ट के पास नहीं, यह खिताब जे-जेड के पास है, जिनकी कुल संपत्ति अनुमान के मुताबिक 2.8 बिलियन डॉलर है





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