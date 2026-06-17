टेलीग्राम फाउंडर पावेल ड्यूरोव की जिंदगी: पुतिन की डांट के बाद छोड़ा रूस, दुबई में बसे, 3 दिन जेल में रहे और 12 देशों में खुद के 100 बच्चे होने का दावा, भारत में टेलीग्राम को ब्लॉक किए जाने के बाद उसके फाउंडर पावेल ड्यूरोव मुखर हैं।

टेलीग्राम फाउंडर पावेल ड्यूरोव की जिंदगी : पुतिन की डांट के बाद छोड़ा रूस , दुबई में बसे , 3 दिन जेल में रहे और 12 देशों में खुद के 100 बच्चे होने का दावा , भारत में टेलीग्राम को ब्लॉक किए जाने के बाद उसके फाउंडर पावेल ड्यूरोव मुखर हैं। लेकिन उन्हें जानने वाले पावेल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाला 'तानाशाह' है। टेलीग्राम में प्रोडक्ट से जुड़ा हर छोटा-बड़ा फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। पावेल ड्यूरोव को कई तमगे हासिल हुए हैं। उन्हें प्रशंसक और आलोचकों ने पावेल को टेक विजनरी से लेकर क्रेमलिन का बागी, रूस ी खुफिया एजेंसी FSB का एजेंट, अभिव्यक्ति की आजादी का कट्टर समर्थक और हेल्थ गुरु जैसे नाम दिए हैं। पावेल ने क्रिप्टोकरेंसी का बड़ा इकोसिस्टम भी खड़ा किया था और अरबों डॉलर की दौलत बनाई। लेकिन तब से और आज तक उनका टकराव दुनियाभर की सरकारों से चलता आया है। उनकाे लेकर लिखी गई एक किताब 'द पॉपुलिस्ट' (The Populist) में 42 वर्षीय पावेल के बारे में कई जानकारियां हैं। 'द पॉपुलिस्ट' किताब को टाइटल भी पावेल की मानसिकता देखते हुए दिया गया। वह हमेशा से प्रेस या किसी सरकारी सिस्टम को दरकिनार करके अपने करोड़ों यूजर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करने में भरोसा करते हैं। वह खुद को क्रांतिकारी दूरदर्शी मानते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात सुने। इसी तर्ज पर उन्होंने टेलीग्राम पर अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा दिया। यह और बात है कि आज स बसे ज्यादा आलोचना इसी प्लेटफॉर्म की होती है। यह बागियों, स्कैमर्स और पाइरेसी का अड्डा बना हुआ है। किताब के अनुसार, पावेल खुद को आजादी का समर्थक दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से तानाशाही रवैया रखते हैं। टेलीग्राम ऐप में ही फैसले लेने की पूरी ताकत सिर्फ पावेल के पास है। से जुड़ा हर छोटा-बड़ा फैसला वही लेते हैं। वह पूरे सिस्टम को वन-मैन-शाे की तरह चलाते हैं। किताब दावा करती है कि उनका नजरिया आजतक नहीं बदला है। उनकी सोच ना सिर्फ सरकारी संस्थाओं, बल्कि महिलाओं को लेकर भी संकीर्ण है। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि पावेल उन अरबपति टेक दिग्गजों में शामिल हैं जो तकनीक पर अपना कब्जा जमाने के साथ ही खुद को महामानव की तरह पेश करते हैं। सरकारों पर उन्हें भराेसा नहीं है। वह लंबी उम्र जीने और ज्यादा बच्चे पैदा करने की विचारधारा में भरोसा रखते हैं। पावेल सिंगल हैं, लेकिन 6 बच्चों के पिता। उनका दावा है कि स्पर्म डोनेशन से उनके दुनिया के 12 देशों में 100 बच्चे हैं। वह शर्टलेस तस्वीरों के साथ हेल्थ टिप्स शेयर करते हैं। किताब में बताया गया है कि साल 2013 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बंद कमरे में पावेल ड्यूरोव की मीटिंग हुई। कहा जाता है कि पुतिन ने उनके पहले ऐप (Vkontakte) पर अवैध कंटेंट को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। पावले को रूस छोड़ने का इशारा किया गया। सरकारी दबाव के बाद ड्यूरोव ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। रूस छोड़ दिया। वह दुबई में बस गए, जहां से टेलीग्राम को खड़ा किया। उन्होंने टेलीग्राम की शुरुआत की। उनके पास फ्रांस की नागरिकता भी है। कुछ महीनों पहले उन्हें टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण, ड्रग तस्करी जैसे अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप में फ्रांस में हिरासत में लिया गया था। वह तीन दिनों तक जेल में रहे , जिसे उन्होंने स बसे भयानक बताया। कहा जाता है कि उस घटना ने पश्चिम को लेकर उनकी नफरत को और बढ़ा दिया है.

टेलीग्राम फाउंडर पावेल ड्यूरोव की जिंदगी: पुतिन की डांट के बाद छोड़ा रूस, दुबई में बसे, 3 दिन जेल में रहे और 12 देशों में खुद के 100 बच्चे होने का दावा, भारत में टेलीग्राम को ब्लॉक किए जाने के बाद उसके फाउंडर पावेल ड्यूरोव मुखर हैं। लेकिन उन्हें जानने वाले पावेल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाला 'तानाशाह' है। टेलीग्राम में प्रोडक्ट से जुड़ा हर छोटा-बड़ा फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। पावेल ड्यूरोव को कई तमगे हासिल हुए हैं। उन्हें प्रशंसक और आलोचकों ने पावेल को टेक विजनरी से लेकर क्रेमलिन का बागी, रूसी खुफिया एजेंसी FSB का एजेंट, अभिव्यक्ति की आजादी का कट्टर समर्थक और हेल्थ गुरु जैसे नाम दिए हैं। पावेल ने क्रिप्टोकरेंसी का बड़ा इकोसिस्टम भी खड़ा किया था और अरबों डॉलर की दौलत बनाई। लेकिन तब से और आज तक उनका टकराव दुनियाभर की सरकारों से चलता आया है। उनकाे लेकर लिखी गई एक किताब 'द पॉपुलिस्ट' (The Populist) में 42 वर्षीय पावेल के बारे में कई जानकारियां हैं। 'द पॉपुलिस्ट' किताब को टाइटल भी पावेल की मानसिकता देखते हुए दिया गया। वह हमेशा से प्रेस या किसी सरकारी सिस्टम को दरकिनार करके अपने करोड़ों यूजर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करने में भरोसा करते हैं। वह खुद को क्रांतिकारी दूरदर्शी मानते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात सुने। इसी तर्ज पर उन्होंने टेलीग्राम पर अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा दिया। यह और बात है कि आज सबसे ज्यादा आलोचना इसी प्लेटफॉर्म की होती है। यह बागियों, स्कैमर्स और पाइरेसी का अड्डा बना हुआ है। किताब के अनुसार, पावेल खुद को आजादी का समर्थक दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर से तानाशाही रवैया रखते हैं। टेलीग्राम ऐप में ही फैसले लेने की पूरी ताकत सिर्फ पावेल के पास है। से जुड़ा हर छोटा-बड़ा फैसला वही लेते हैं। वह पूरे सिस्टम को वन-मैन-शाे की तरह चलाते हैं। किताब दावा करती है कि उनका नजरिया आजतक नहीं बदला है। उनकी सोच ना सिर्फ सरकारी संस्थाओं, बल्कि महिलाओं को लेकर भी संकीर्ण है। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि पावेल उन अरबपति टेक दिग्गजों में शामिल हैं जो तकनीक पर अपना कब्जा जमाने के साथ ही खुद को महामानव की तरह पेश करते हैं। सरकारों पर उन्हें भराेसा नहीं है। वह लंबी उम्र जीने और ज्यादा बच्चे पैदा करने की विचारधारा में भरोसा रखते हैं। पावेल सिंगल हैं, लेकिन 6 बच्चों के पिता। उनका दावा है कि स्पर्म डोनेशन से उनके दुनिया के 12 देशों में 100 बच्चे हैं। वह शर्टलेस तस्वीरों के साथ हेल्थ टिप्स शेयर करते हैं। किताब में बताया गया है कि साल 2013 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बंद कमरे में पावेल ड्यूरोव की मीटिंग हुई। कहा जाता है कि पुतिन ने उनके पहले ऐप (Vkontakte) पर अवैध कंटेंट को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। पावले को रूस छोड़ने का इशारा किया गया। सरकारी दबाव के बाद ड्यूरोव ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। रूस छोड़ दिया। वह दुबई में बस गए, जहां से टेलीग्राम को खड़ा किया। उन्होंने टेलीग्राम की शुरुआत की। उनके पास फ्रांस की नागरिकता भी है। कुछ महीनों पहले उन्हें टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण, ड्रग तस्करी जैसे अपराधों को बढ़ावा देने के आरोप में फ्रांस में हिरासत में लिया गया था। वह तीन दिनों तक जेल में रहे, जिसे उन्होंने सबसे भयानक बताया। कहा जाता है कि उस घटना ने पश्चिम को लेकर उनकी नफरत को और बढ़ा दिया है





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