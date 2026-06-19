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टैरो राशिफल 20 जून 2026

टैरो राशिफल News

टैरो राशिफल 20 जून 2026
कर्ककुंभमीन
📆19-06-2026 12:39:00
📰NBT Hindi News
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20 जून 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि आज कर्क, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए प्रगति और सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं।

टैरो राशिफल , 20 जून 2026 : कर्क , कुंभ और मीन राशि वालों के लिए करियर में प्रगति और लाभ के योग, पढ़ें अपना टैरो राशिफल Tarot Horoscope 20 June 2026 : 20 जून 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि आज कर्क , कुंभ और मीन राशि वालों के लिए प्रगति और सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। वहीं मेष , मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को किसी महत्वपूर्ण विषय पर धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ राशियों को रुके हुए कामों में गति मिलेगी तो कुछ को रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर नई स्पष्टता प्राप्त होगी। जानिए आज आपके लिए कौन-सा अवसर, सीख या संकेत लेकर आए हैं टैरो कार्ड्स। कभी-कभी जीवन बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि उन छोटी बातों से दिशा बदलता है जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। 20 जून 2026 का टैरो राशिफल कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। आज कई राशियां ऐसे मोड़ पर खड़ी हो सकती हैं जहां उन्हें तय करना होगा कि किस बात को पकड़कर रखना है और किसे पीछे छोड़ देना है। कुछ लोगों को मेहनत का परिणाम दिखाई देगा, कुछ को रिश्तों में नई समझ मिलेगी, जबकि कुछ के सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। आज का दिन संकेतों को पहचानने और सही समय पर सही कदम उठाने का है।कार्ड्स: Seven of Pentacles, Four of Cups, King of Wands मेष राशि वालों, आज आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। किसी काम, योजना या निजी प्रयास को लेकर मन में हल्का असंतोष रह सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि आखिर आपकी कोशिशों का असर कब दिखाई देगा। हालांकि परिस्थितियां उतनी नकारात्मक नहीं हैं जितनी इस समय महसूस हो रही हैं। धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कोई व्यक्ति आपकी क्षमता पर भरोसा जता सकता है या कोई छोटी सफलता आपका मनोबल बढ़ा सकती है। शाम तक आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। आज निरंतर प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।वृषभ टैरो राशिफल : धैर्य का मिलेगा पूरा फायदावृषभ राशि वालों, आज आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखा सकते हैं। जिस विषय पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वहां धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभदायक साबित हो सकता है। आज जल्दबाजी के बजाय स्थिरता आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दिन के दूसरे हिस्से में कोई अच्छी खबर या सकारात्मक संकेत मन को राहत दे सकता है। भविष्य को लेकर आपका भरोसा मजबूत होगा और किसी योजना को लेकर उम्मीद बढ़ सकती है। शाम तक आपको लगेगा कि इंतजार का समय अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। मिथुन टैरो राशिफल : निर्णय लेने में बरतें सावधानी मिथुन राशि वालों, आज किसी विषय को लेकर अलग-अलग लोगों की राय आपको उलझन में डाल सकती है। कामकाज या निजी जीवन में ऐसा माहौल बन सकता है जहां हर व्यक्ति अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करे। ऐसे में आपके लिए सही निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में कोई बातचीत या नई जानकारी स्थिति को समझने में मदद करेगी। जिस बात को लेकर आप असमंजस में थे, वहां धीरे-धीरे स्पष्टता मिलने लगेगी। शाम तक आप पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की स्थिति में आ सकते हैं। कर्क टैरो राशिफल : पुराने तनाव से मिलेगी राहत कर्क राशि वालों, पिछले कुछ समय से कोई ऐसी बात आपके मन पर बोझ बनी हुई हो सकती है जिसे लेकर आप लगातार सोच रहे थे। आज परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई देंगी। किसी उलझन, मतभेद या मानसिक तनाव से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय स्थिति को समझने और संभालने का प्रयास करेंगे। धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में कामकाज और आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बढ़ सकती है। आप किसी योजना को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहेंगे और बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचेंगे। यह रवैया भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज स्थिरता और सुरक्षा आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी।सिंह टैरो राशिफल : भावनाओं पर रखना होगा नियंत्रणसिंह राशि वालों, आज आपको किसी पुराने मामले या रिश्ते से जुड़ी बात पर विचार करना पड़ सकता है। आप किसी स्थिति को निष्पक्ष नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावनाएं बीच-बीच में आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपको बीती बातों की याद दिला सकती है। ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी स्थिति को समझना जरूरी होगा। दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। फिर भी किसी एक विषय को लेकर मन में हल्की निराशा बनी रह सकती है। शाम तक आपको एहसास होगा कि जिन चीजों की कमी महसूस हो रही है, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी बातें आपके आसपास मौजूद हैं।कन्या टैरो राशिफल : मेहनत से खुलेंगे सफलता के रास्तेकन्या राशि वालों, आज आपका ध्यान काम और जिम्मेदारियों पर अधिक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आप पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटे रह सकते हैं। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कामकाज, पढ़ाई या आर्थिक मामलों में कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है जो भविष्य में लाभ देने वाला साबित होगा.

टैरो राशिफल, 20 जून 2026 : कर्क, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए करियर में प्रगति और लाभ के योग, पढ़ें अपना टैरो राशिफलTarot Horoscope 20 June 2026 : 20 जून 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि आज कर्क, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए प्रगति और सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। वहीं मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को किसी महत्वपूर्ण विषय पर धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ राशियों को रुके हुए कामों में गति मिलेगी तो कुछ को रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर नई स्पष्टता प्राप्त होगी। जानिए आज आपके लिए कौन-सा अवसर, सीख या संकेत लेकर आए हैं टैरो कार्ड्स। कभी-कभी जीवन बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि उन छोटी बातों से दिशा बदलता है जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। 20 जून 2026 का टैरो राशिफल कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। आज कई राशियां ऐसे मोड़ पर खड़ी हो सकती हैं जहां उन्हें तय करना होगा कि किस बात को पकड़कर रखना है और किसे पीछे छोड़ देना है। कुछ लोगों को मेहनत का परिणाम दिखाई देगा, कुछ को रिश्तों में नई समझ मिलेगी, जबकि कुछ के सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। आज का दिन संकेतों को पहचानने और सही समय पर सही कदम उठाने का है।कार्ड्स: Seven of Pentacles, Four of Cups, King of Wands मेष राशि वालों, आज आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। किसी काम, योजना या निजी प्रयास को लेकर मन में हल्का असंतोष रह सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि आखिर आपकी कोशिशों का असर कब दिखाई देगा। हालांकि परिस्थितियां उतनी नकारात्मक नहीं हैं जितनी इस समय महसूस हो रही हैं। धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कोई व्यक्ति आपकी क्षमता पर भरोसा जता सकता है या कोई छोटी सफलता आपका मनोबल बढ़ा सकती है। शाम तक आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। आज निरंतर प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।वृषभ टैरो राशिफल : धैर्य का मिलेगा पूरा फायदावृषभ राशि वालों, आज आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखा सकते हैं। जिस विषय पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वहां धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभदायक साबित हो सकता है। आज जल्दबाजी के बजाय स्थिरता आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दिन के दूसरे हिस्से में कोई अच्छी खबर या सकारात्मक संकेत मन को राहत दे सकता है। भविष्य को लेकर आपका भरोसा मजबूत होगा और किसी योजना को लेकर उम्मीद बढ़ सकती है। शाम तक आपको लगेगा कि इंतजार का समय अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।मिथुन टैरो राशिफल : निर्णय लेने में बरतें सावधानीमिथुन राशि वालों, आज किसी विषय को लेकर अलग-अलग लोगों की राय आपको उलझन में डाल सकती है। कामकाज या निजी जीवन में ऐसा माहौल बन सकता है जहां हर व्यक्ति अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करे। ऐसे में आपके लिए सही निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में कोई बातचीत या नई जानकारी स्थिति को समझने में मदद करेगी। जिस बात को लेकर आप असमंजस में थे, वहां धीरे-धीरे स्पष्टता मिलने लगेगी। शाम तक आप पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की स्थिति में आ सकते हैं।कर्क टैरो राशिफल : पुराने तनाव से मिलेगी राहतकर्क राशि वालों, पिछले कुछ समय से कोई ऐसी बात आपके मन पर बोझ बनी हुई हो सकती है जिसे लेकर आप लगातार सोच रहे थे। आज परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई देंगी। किसी उलझन, मतभेद या मानसिक तनाव से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हालांकि आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय स्थिति को समझने और संभालने का प्रयास करेंगे। धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में कामकाज और आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बढ़ सकती है। आप किसी योजना को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहेंगे और बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचेंगे। यह रवैया भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज स्थिरता और सुरक्षा आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी।सिंह टैरो राशिफल : भावनाओं पर रखना होगा नियंत्रणसिंह राशि वालों, आज आपको किसी पुराने मामले या रिश्ते से जुड़ी बात पर विचार करना पड़ सकता है। आप किसी स्थिति को निष्पक्ष नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन भावनाएं बीच-बीच में आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं। किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपको बीती बातों की याद दिला सकती है। ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी स्थिति को समझना जरूरी होगा। दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। फिर भी किसी एक विषय को लेकर मन में हल्की निराशा बनी रह सकती है। शाम तक आपको एहसास होगा कि जिन चीजों की कमी महसूस हो रही है, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी बातें आपके आसपास मौजूद हैं।कन्या टैरो राशिफल : मेहनत से खुलेंगे सफलता के रास्तेकन्या राशि वालों, आज आपका ध्यान काम और जिम्मेदारियों पर अधिक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आप पूरी लगन और मेहनत के साथ जुटे रह सकते हैं। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कामकाज, पढ़ाई या आर्थिक मामलों में कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है जो भविष्य में लाभ देने वाला साबित होगा

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कर्क कुंभ मीन मेष मिथुन वृश्चिक टैरो राशिफल 20 जून 2026

 

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