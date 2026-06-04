टॉन्सिल कैंसर पर बिना कट के रोबोटिक सर्जरी से मिली राहत, ३५ वर्षीय रोगी ४ दिन में सामान्य जीवन में लौटे

लखनऊ के डॉक्टरों ने ३५ वर्षीय टॉन्सिल कैंसर रोगी का ट्रांस-ओरल रोबोटिक सर्जरी के जरिए हल्का न्यूनतम क्षति के साथ इलाज किया। दा विंची सर्जिकल सिस्टम से किया गया यह ऑपरेशन बिना बड़े चीरे के ट्यूमर हटाकर रोगी को तेज़ी से स्वस्थ होने में सहायता की।
लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में 35 वर्षीय शकील अहमद नाम के रोगी ने ट्रांस-ओरल रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से टॉन्सिल कैंसर के ट्यूमर को हटाने के बाद 4 दिन के भीतर सामान्य भोजन तथा जीवन की ओर बढ़ते हुए उल्लेखनीय सुधार दिखाया। रोगी, जो कि बहराइच के निवासी हैं, कई हफ्तों से लगातार गले में दर्द और निगलने में असुविधा से जूझते रहे। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज किया, परन्तु लक्षणों के बढ़ते ही उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाँच कराई। विस्तृत इमेजिंग व बायोप्सी के बाद उन्हें स्टेज‑2 टॉन्सिल कैंसर की पुष्टि मिली। मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉ.
कमलेश वर्मा और उनकी टीम ने दा विंची सर्जिकल सिस्टम की सहायता से ट्रांस‑ओरल रोबोटिक सर्जरी (TORS) का उपयोग करते हुए टॉन्सिल के ट्यूमर को हटाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के दौरान ट्यूमर को रोबोटिक उपकरणों से सूक्ष्मता से हटाया गया, जबकि गर्दन के लिम्फ नोड्स को छोटे चीरे के माध्यम से निकाला गया। ऑपरेशन में कोई बाहरी कट या दिखने वाला निशान नहीं रहा, जिससे रोगी को न्यूनतम कैश्टिक क्षति हुई। डॉ.
वर्मा ने बताया कि यह टीओआरएस तकनीक हाल के वर्षों में हेड एंड नेक कैंसर के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लायी है। कई मामलों में, यह सर्जरी रोगी के लिए लंबी कीमोथेरेपी और रेडिएशन के दुष्प्रभावों को घटा देती है। इसके अलावा, चेहरे या गर्दन पर बड़े निशान न आने की वजह से रोगी को मनोवैज्ञानिक तनाव भी कम होता है। रोगी ने सर्जरी के तुरंत बाद कम दर्द और तेज़ रिकवरी का अनुभव किया, और केवल 3‑4 दिनों के भीतर सामान्य रूप से भोजन करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार की न्यूनतम इनवेसिव तकनीक अन्य टॉन्सिल कैंसर रोगियों के लिए भी उपयुक्त है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी आयु कम है और वे तंबाकू, धूम्रपान, शराब और HPV संक्रमण के कारण जोखिम में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गैर-आक्रामक सर्जरी के ज़रिए समय पर निदान और उपचार से रोगी की जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। रोगी को लगातार गले में दर्द, निगलने में कठिनाई, आवाज़ में बदलाव या गर्दन में सूजन जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेने और समय पर जांच कराने की सलाह दी जाती है
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