टॉप-10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 2.05 लाख करोड़ घटी: TCS और रिलायंस टॉप लूजर, बाजार में हलचल और भारत-न्यूजीलैंड FTA पर हस्ताक्षर

पिछले हफ्ते के कारोबार में टॉप-10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू में 2.05 लाख करोड़ रुपए का गिरावट दर्ज की गई। TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू सबसे ज्यादा घट गई। इसके अलावा, बाजार में हलचल और भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बारे में भी जानकारी दी गई है।

भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के कारोबार में टॉप-10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू में 2.05 लाख करोड़ रुपए का गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ( TCS ) और रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू सबसे ज्यादा घट गई। TCS का मार्केट कैप 66,699 करोड़ रुपए घटकर ₹8.

67 लाख करोड़ पर आ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी इस दौरान घट गया है। इस गिरावट के कारण, निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है और बाजार विशेषज्ञों ने कहा है कि यह गिरावट निफ्टी 23,500 के स्तर तक भी पहुंच सकती है। अप्रैल महीने में विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने ₹56 हजार करोड़ के शेयर बेचे हैं। इसके अलावा, ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग और 200 से ज्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बाजार विशेषज्ञों ने कहा है कि इन फैक्टर्स के कारण अगले हफ्ते में शेयर बाजार में काफी हलचल देखी जा सकती है। इन बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अगले पांच सालों में बायलेटरल ट्रेड को दोगुना कर 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इस समझौते के तहत, हर साल 5,000 भारतीयों को वर्क वीजा मिलेगा। इस समझौते के बाद, दोनों देशों के बीच व्यापार और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि देखी जा सकती है। इसके अलावा, मौसम संबंधित समाचार में, सागर में 44.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और शाम को आंधी-बारिश हुई। कोसी-सीमांचल में आंधी-बारिश से 5 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा के 18 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है





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