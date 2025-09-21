टोंक में दुकान में निकला कोबरा सांप, दहशत में भागा दुकानदार, सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू

राजस्थान के टोंक में एक दुकानदार को अपनी दुकान में 5 फीट लंबा कोबरा सांप मिलने पर दहशत हो गई। सर्पमित्र गालिब खान ने सांप को रेस्क्यू किया।

टोंक : राजस्थान के टोंक शहर में रविवार को एक दुकान दार के होश उड़ गए जब उसने अपनी दुकान खोली। दुकान खोलते ही काउंटर के अंदर उसे एक 5 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दिया। यह दृश्य इतना भयावह था कि दुकान दार डर के मारे दुकान छोड़कर भाग गया। यह घटना टोंक शहर के जानकी बाई गेस्ट हाउस के पास स्थित एक मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान में हुई। दुकान दार सुबह दुकान खोलने आया था और जब वह काउंटर की दराज में पैसे रखने के लिए गया, तो उसे सांप का सामना करना पड़ा। कोबरा सांप ने फन फैलाकर दुकान दार को डरा दिया, जिससे वह

तुरंत दुकान से बाहर निकल गया। इस घटना के बाद, आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग अपनी दुकानों से बाहर निकल आए और घटना के बारे में चर्चा करने लगे। सूचना मिलने पर, सिविल डिफेंस के जवान और सर्पमित्र गालिब खान मौके पर पहुंचे। गालिब खान ने दुकान के काउंटर को दुकान से बाहर निकाला और सावधानीपूर्वक दराज में छिपे हुए 5 फीट लंबे कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। सांप को पकड़ने के बाद, उसे एक डिब्बे में सुरक्षित कैद कर लिया गया और बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद, लोगों ने राहत की सांस ली। इस पूरी घटना ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन सर्पमित्र की तत्परता और सावधानी से स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। सर्पमित्र गालिब खान ने न केवल सांप को पकड़ा, बल्कि लोगों को भी शांत किया और उन्हें समझाया कि वे सुरक्षित हैं। इस घटना ने एक बार फिर से सांपों के प्रति लोगों के डर को उजागर किया और यह भी दिखाया कि ऐसे मामलों में सावधानी और पेशेवर मदद कितनी महत्वपूर्ण है।\कोबरा सांप का दिखना एक अत्यंत खतरनाक स्थिति होती है और इससे बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में भी सांप पाए जा सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए। विशेष रूप से उन जगहों पर जहाँ अंधेरा और नमी होती है, जैसे कि पुराने गोदाम, तहखाने या दरारों में सांप छिप सकते हैं। सांप को देखने पर, बिना किसी जोखिम के तुरंत विशेषज्ञों को सूचित करना महत्वपूर्ण है। स्वयं सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है। सांप के काटने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। टोंक शहर में हुई इस घटना ने लोगों को सांपों के खतरे के प्रति सचेत किया है और यह भी दिखाया कि ऐसे मामलों में सही कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है। सर्पमित्र गालिब खान की त्वरित प्रतिक्रिया और साहस की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने खतरे को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और बचाव दल की समन्वय क्षमता को भी उजागर किया, जिन्होंने मिलकर स्थिति को सफलतापूर्वक संभाला।\यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक सबक भी है। उन्हें सांपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि ऐसे मामलों में क्या करना है। सांपों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अलावा, हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि सांपों को छिपने की जगह न मिले। नियमित रूप से अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां सांपों के छिपने की संभावना अधिक होती है। बच्चों को सांपों के खतरों के बारे में शिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे सतर्क रहें और किसी भी खतरे का सामना करने पर सही कार्रवाई कर सकें। इस घटना ने सांपों के प्रति लोगों के डर को कम करने में भी मदद की, क्योंकि सर्पमित्र ने सांप को पकड़कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इससे लोगों को यह भी पता चला कि ऐसे मामलों में डरने की बजाय, समझदारी और सावधानी से काम लेना अधिक महत्वपूर्ण है। भविष्य में, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को सांपों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके और वे उनसे सुरक्षित रह सकें





NBT Hindi News

टोंक कोबरा सांप दुकान रेस्क्यू सर्पमित्र राजस्थान आपदा

