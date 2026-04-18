टोस्टर सिर्फ ब्रेड सेंकने के लिए नहीं, जानिए इसके 5 अनोखे इस्तेमाल

क्या आप जानते हैं कि आपका टोस्टर सिर्फ ब्रेड सेंकने से कहीं ज्यादा कर सकता है? इस लेख में जानें कैसे टोस्टर का इस्तेमाल करके आप पापड़ को क्रिस्पी बना सकते हैं, बचे हुए पिज्जा को ताज़ा कर सकते हैं, टिक्कियां सेक सकते हैं, झटपट सैंडविच बना सकते हैं और पराठे को भी तुरंत गरम कर सकते हैं। यह छोटा उपकरण आपके किचन के कामों को आसान बनाने का एक 'छुपा रुस्तम' है।

आपके घरों में अक्सर कुछ ऐसे बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं जो रसोई के किसी कोने में पड़े रहते हैं और उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। टोस्टर भी ऐसा ही एक उपकरण है, जिसका मुख्य काम ब्रेड सेकना ही माना जाता है। लेकिन यह छोटा सा उपकरण आपकी रसोई का एक 'छुपा रुस्तम' साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आप ब्रेड सेकने के अलावा और भी कई काम कर सकते हैं, जिनके बारे में शायद आपको अंदाजा भी न हो। यदि आप हर छोटी चीज के लिए गैस जलाने, भारी कड़ाही का इस्तेमाल करने और ढेर सारे बर्तन गंदे करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो टोस्टर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल बिजली और समय बचाता है, बल्कि आपके खाने में वह स्वाद भी ला सकता है जो अक्सर घंटों की मेहनत के बाद मिलता है। आइए जानते हैं कि ब्रेड सेकने के अलावा टोस्टर से और क्या-क्या काम लिए जा सकते हैं:

1. पापड़ को बनाएं एकदम क्रिस्पी: यह धारणा गलत है कि टोस्टर केवल ब्रेड सेकने के काम आता है। टोस्टर की मदद से आप बिना गैस जलाए मूंग या उड़द दाल के पापड़ भी सेंक सकते हैं। इसके लिए पापड़ को हल्का सा मोड़कर टोस्टर में डालें। कुछ ही मिनटों में, बिना एक बूंद तेल के, आपको एकदम कुरकुरे सिके हुए पापड़ मिलेंगे।

2. बचे हुए पिज्जा को मिनटों में गरम करें: टोस्टर पिज्जा गरम करने के लिए भी एक उत्तम उपकरण है। माइक्रोवेव में अक्सर पिज्जा नरम या रबर जैसा हो जाता है, लेकिन टोस्टर में गरम किया गया पिज्जा बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी-अभी ताज़ा बाजार से आया हो। पिज्जा स्लाइस को सीधे टोस्टर में डालें। यह न केवल पिज्जा को गरम करेगा बल्कि उसके बेस को दोबारा कुरकुरा भी बना देगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ पिघलकर नीचे न गिरे, इसलिए समय का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

3. टिक्कियां सेंकने के लिए: यदि आप बर्गर बना रहे हैं और फ्रोजन टिक्की का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें तलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टिक्कियों को टोस्टर में डालकर आसानी से सेक सकते हैं। एक-दो मिनट में ही आपकी टिक्कियां बिना तेल के पूरी तरह से सिक जाएंगी।

4. सैंडविच बनाने का नया तरीका: क्या आपने कभी सैंडविच मेकर के बिना सैंडविच बनाया है? यदि नहीं, तो अब यह तरीका आजमाएं। दो ब्रेड स्लाइस के बीच अपनी पसंद का जैम, पीनट बटर या गार्लिक बटर लगाएं और उन्हें एक साथ टोस्टर में डाल दें। आपका गरमा-गरम और कुरकुरा सैंडविच झटपट तैयार हो जाएगा।

5. पराठे गरम करने का आसान तरीका: यदि सुबह का बचा हुआ पराठा ठंडा हो गया है, तो उसे दोबारा गरम करने के लिए तवा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पराठे को आधा मोड़ें और फिर टोस्टर में डाल दें। कुछ ही सेकंड में पराठा ऐसा लगेगा जैसे अभी-अभी चूल्हे से उतरा हो। टोस्टर एक बहुउपयोगी उपकरण है जो आपके रोजमर्रा के किचन के कामों को आसान बना सकता है और समय बचा सकता है





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