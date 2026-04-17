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ट्रंप की विदेश नीति पर पूर्व अमेरिकी राजनयिक का तीखा प्रहार: भारत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को चुना

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ट्रंप की विदेश नीति पर पूर्व अमेरिकी राजनयिक का तीखा प्रहार: भारत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को चुना
रहम इमैनुएलडोनाल्ड ट्रंपविदेश नीति
📆17-04-2026 05:13:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिका के पूर्व राजनयिक रहम इमैनुएल ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को नजरअंदाज कर पाकिस्तान का पक्ष चुना, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों में आई गर्माहट खत्म हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने सहयोगी देशों को धमकाया और उनसे दूरी बनाई।

अमेरिका के पूर्व राजनयिक रहम इमैनुएल ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की जमकर आलोचना की है। जापान में अमेरिका के राजदूत रह चुके और विदेश नीति के विशेषज्ञ इमैनुएल ने विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान संबंध ों के संबंध में ट्रंप प्रशासन द्वारा अपनाई गई नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इमैनुएल का मानना ​​है कि ट्रंप ने पिछले लगभग तीन दशकों में भारत और अमेरिका के बीच विकसित हुई गर्माहट को समाप्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष चुना है। रहम इमैनुएल ने एक साक्षात्कार में कहा, 'चार

अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत को अमेरिका के करीब लाने में वर्षों लगाए। ट्रंप से पहले के राष्ट्रपति इसके लिए काम करते रहे। इन सबके विपरीत, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिका ने अब भारत के बजाय पाकिस्तान को चुना है।' 'ट्रंप सहयोगियों को धमका रहे हैं' पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुएल ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों को लगातार नीचा दिखाया है। उन्होंने मित्र देशों पर टैरिफ लगाए हैं और उन्हें धमकियां दी हैं। इन सबके बाद जब वे देश अमेरिका का समर्थन नहीं करते हैं, तो ट्रंप शिकायत करते हैं, जो कि गलत है। रहम इमैनुएल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दोस्तों को उससे दूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे भारत, जापान, कोरिया और अन्य सहयोगी देश अमेरिका से जुड़ाव महसूस करें। ट्रंप के रवैये के कारण ये देश आज अमेरिका से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का 'प्यार' डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के प्रति रुख में एक स्पष्ट बदलाव देखा गया है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीतियों के विपरीत, वह भारत के साथ टकराव के मूड में अधिक दिखाई दिए, जबकि पाकिस्तान सरकार और सैन्य नेतृत्व के प्रति उनका प्यार अक्सर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हुआ है। विशेष रूप से पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बारे में बयानबाजी की थी। इस बयानबाजी और दोनों देशों के बीच युद्धविराम के संबंध में ट्रंप के बयान भारत के रुख के विपरीत थे। दूसरी ओर, वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा बताते हैं। इमैनुएल का यह विश्लेषण ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे के परिणामों पर प्रकाश डालता है, जिसने पारंपरिक गठबंधनों को कमजोर किया है और भू-राजनीतिक समीकरणों को जटिल बना दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत के प्रति अमेरिकी नीति में आए बदलाव का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में। यह टिप्पणी अमेरिका की विदेश नीति में निरंतरता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता पर भी सवाल उठाती है, खासकर जब यह महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संबंधों को बनाए रखने की बात आती है। इमैनुएल ने विशेष रूप से यह इंगित किया कि ट्रंप की नीतियां अक्सर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से संचालित होती थीं, न कि दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से, जिसने अमेरिकी कूटनीति की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। उनके अनुसार, भारत जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें विश्वास और साझा मूल्यों पर आधारित प्रयास शामिल होते हैं। ट्रंप के दृष्टिकोण ने इस प्रक्रिया को बाधित किया है, जिससे भारत को यह सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत एक प्रमुख शक्ति है जो दक्षिण एशिया और उससे आगे की सुरक्षा गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इमैनुएल की आलोचना उन विशेषज्ञों के विचारों को दर्शाती है जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिकी विदेश नीति के दिशाहीन होने से चिंतित थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और बहुपक्षीय समझौतों को कमजोर करने का प्रयास किया, जिससे वैश्विक शासन व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भारत जैसे देशों के लिए, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन किया है, ट्रंप की नीतियां विशेष रूप से निराशाजनक थीं। इस प्रकार, रहम इमैनुएल के बयान अमेरिका की विदेश नीति पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक राष्ट्रपति के व्यक्तिगत निर्णय अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भू-राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं

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