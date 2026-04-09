ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ नए समझौते की दिशा में कदम बढ़ाया, जानिए क्या है नया प्रस्ताव

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के अनुसार, ईरान ने होर्मुज जलसंधि को खुला रखने पर सहमति दी है और एक नया प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें यूरेनियम संवर्धन को रोकने की शर्त शामिल है।

ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, कैरोलिन लेविट के अनुसार, ईरान ने होर्मुज जलसंधि को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लेविट ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भी दिया है, जिसे बातचीत के लिए ठोस आधार माना जा रहा है। इससे पहले, ईरान का 10-बिंदु योजना वाला

प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने 'कूड़ेदान में फेंक दिया'।\लेविट के अनुसार, ईरान द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव को अमेरिका ने बातचीत के लिए स्वीकार कर लिया है। यह नया प्रस्ताव अमेरिका के 15-बिंदु वाले प्रस्ताव के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि, लेविट ने स्पष्ट किया कि ट्रंप की मुख्य शर्तें अपरिवर्तित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे। उन्होंने यह भी दोहराया कि ट्रंप किसी भी ऐसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे जो अमेरिका के हितों के विरुद्ध हो। व्हाइट हाउस ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दो सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच बंद कमरे में गुप्त और जटिल बातचीत होगी। बातचीत की निरंतरता इस बात पर निर्भर करेगी कि होर्मुज जलसंधि खुली रहे और किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष टीम भेजी जा रही है। इस टीम का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे, जिनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। यह वार्ता शनिवार सुबह (स्थानीय समय) शुरू होने की उम्मीद है, और अमेरिका इन बैठकों से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद कर रहा है।\लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि जेडी वेंस राष्ट्रपति के “दाहिने हाथ” के रूप में काम कर रहे हैं और अब तक की सभी वार्ताओं में शामिल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इस नए चरण की बातचीत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, लेबनान को लेकर सीजफायर (युद्धविराम) पर भी स्थिति स्पष्ट की गई। लेविट ने कहा कि लेबनान इस युद्धविराम का हिस्सा नहीं है, और यह बात सभी संबंधित पक्षों को बता दी गई है। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव को कम करने और संभावित शांति समझौते की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों देशों के बीच बातचीत की सफलता इस क्षेत्र में स्थिरता लाने और तनाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये गुप्त वार्ताएं किस प्रकार आगे बढ़ती हैं और क्या वे दोनों देशों के बीच एक स्थायी और लाभकारी समझौते तक पहुंच पाती हैं।\हमें डेटा संग्रह उपकरणों, जैसे कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करने का अधिकार है ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान किया जा सके और लक्षित विज्ञापन पेश किए जा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पृष्ठ से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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