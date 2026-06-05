ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद जताई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि उनके मजबूत व्यक्तिगत संबंधों के कारण समझौता संभव होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता होने की उम्मीद जताई.

ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं. इस दौरान उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच पिछले व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि पहले भारत अमेरिका के साथ व्यापार में भारी टैरिफ लगाकर फायदा उठाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका भारत से अच्छा मुनाफा कमा रहा है. ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना है.

उन्होंने इसका श्रेय पीएम मोदी से अपने मजबूत और व्यक्तिगत संबंधों को दिया. उनके अनुसार, मोदी के साथ अच्छे संबंधों के कारण ही समझौता संभव हो पाएगा. इस बयान ने भारत में सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और मित्रता को दर्शाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करेगा.

हालांकि, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 60 देशों से आयातित सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इन देशों में भारत भी शामिल है. यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने 54 अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की है, जिन पर 10 से 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लग सकता है.

इसके बावजूद, ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी दोस्ती और सम्मान को रेखांकित किया, जो दर्शाता है कि व्यापारिक मुद्दों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध मजबूत हैं. यह न केवल भारत के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण संकेत है कि दोनों देश सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं. ट्रंप और मोदी के बीच की यह नजदीकी पहले भी देखी जा चुकी है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी की प्रशंसा की है और उन्हें 'हिंदुस्तान का एक महान नेता' बताया है. इस बार भी उन्होंने मोदी के नेतृत्व और उनके साथ अपने रिश्ते की सराहना की. भारत सरकार ने इस बयान का स्वागत किया है, विशेष रूप से व्यापार समझौते की संभावना का.

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर काम कर रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा. इस पूरी घटना ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक नई ऊर्जा भर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि जहां एक ओर अमेरिका के टैरिफ लगाने से कुछ चिंताएं हैं, वहीं ट्रंप-मोदी की व्यक्तिगत मित्रता इसे संतुलित करने में मदद कर सकती है.

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह समझौता किस तरह आकार लेता है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है. स्पष्ट है कि दोनों नेताओं का मजबूत रिश्ता व्यापार वार्ता में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक साबित होगा





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