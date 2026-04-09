ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, समझौते की राह तलाशने की कोशिश जारी

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते की तलाश जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक शुरुआती प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन बातचीत जारी रखने का संकेत दिया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम संवर्धन पर रोक और होर्मुज जलसंधि को खुला रखने को लेकर अहम शर्तें हैं।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच समझौते की राह तलाशने की कोशिशें जारी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, ईरान ने होर्मुज जलसंधि को खुला रखने और एक नया प्रस्ताव देने पर सहमति दी है। पहले ईरान द्वारा प्रस्तुत 10-बिंदु योजना को खारिज कर दिया गया था, जिसे अमेरिका ने कमजोर बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन पर रोक समझौते की अहम शर्त बनी रहेगी। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान द्वारा प्रस्तुत नया प्रस्ताव बातचीत के लिए एक ठोस आधार
प्रदान करता है। इससे पहले, ईरान ने 10 बिंदुओं का एक प्लान दिया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने 'कूड़ेदान में फेंक दिया'। अब, ईरान ने एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया है, जिसे अमेरिका ने बातचीत के लिए स्वीकार कर लिया है। यह नया प्लान अमेरिका के 15-बिंदु प्रस्ताव के साथ मिलाकर आगे बढ़ाया जाएगा। लेविट ने जोर देकर कहा कि ट्रंप की मुख्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से बंद करे। अमेरिका का रुख स्पष्ट है कि कोई भी समझौता सिर्फ अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।\अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि प्रारंभिक 10-बिंदु योजना को तुरंत खारिज कर दिया गया था, यहां तक कि उसे ChatGPT द्वारा तैयार होने की संभावना तक करार दिया गया। वेंस ने कहा कि यह योजना स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर को भेजी गई थी, लेकिन तुरंत ही खारिज कर दी गई। वेंस ने यह भी बताया कि दूसरा प्रस्ताव अधिक सार्थक था और वर्तमान बातचीत की नींव बन गया है, जो पाकिस्तानी और ईरानी पक्षों के साथ हुई बातचीत का परिणाम था। व्हाइट हाउस के अनुसार, अगले दो सप्ताह महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच बंद दरवाजों के पीछे गुप्त और जटिल बातचीत होगी। यह बातचीत तभी जारी रहेगी जब होर्मुज जलसंधि खुली रहेगी और किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। लेविट के अनुसार, बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष टीम भेजी जा रही है। इस टीम का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे, और उनके साथ विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। इन वार्ताओं का पहला दौर शनिवार सुबह शुरू होने की उम्मीद है, और अमेरिका को इन बैठकों से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है। जेडी वेंस को राष्ट्रपति के करीब माना जाता है, और उन्हें इस नए दौर की बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेविट ने सीजफायर (युद्धविराम) पर भी स्थिति स्पष्ट की, यह बताते हुए कि लेबनान इस युद्धविराम का हिस्सा नहीं है और इस बात को सभी संबंधित पक्षों को बता दिया गया है।\इस बीच, इजरायल ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई, जिसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलसंधि को बंद कर दिया। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को और बढ़ा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में होर्मुज जलसंधि की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान द्वारा प्रस्तुत नए प्रस्ताव में होर्मुज को खुला रखने की सहमति देना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पर अपनी सख्त शर्त को बरकरार रखा है। बातचीत के इस नए दौर में, दोनों पक्षों के बीच गुप्त वार्ताएं होंगी, जिनमें जटिल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और एक समझौते तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अमेरिका की शर्तों को कितना स्वीकार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख महत्वपूर्ण होगा, और यह देखा जाएगा कि क्या वह ईरान के साथ एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जो अमेरिका के हितों की रक्षा करता हो। यह पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा
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