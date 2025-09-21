ट्रंप ने एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव किया, फीस में भारी वृद्धि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के नियमों में बदलाव करते हुए फीस में भारी वृद्धि की है। नए नियमों के अनुसार, अब कंपनियों को एच-1बी वीजा के लिए $100,000 का भुगतान करना होगा। यह कदम एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा।

नई दिल्‍ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव आया है. अब एच-1बी वीजा के लिए $100,000 यानी लगभग 83 लाख रुपये फीस देनी होगी. इस कार्यकारी आदेश में एच-1बी वीजा के दुरुपयोग की बात कही गई है, साथ ही विस्तार से उन कारणों को गिनाया गया है जिनकी वजह से फीस में यह भारी वृद्धि की गई है.

आदेश में कहा गया है कि एच-1बी वीजा का दुरुपयोग अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन को कम कर रहा था, युवाओं को नौकरी से वंचित कर रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था. ट्रंप के इस नए आदेश के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि एच-1बी वीजा से संबंधित नए नियम कब से लागू होंगे? बढ़ी हुई वीजा फीस से क्या किसी कंपनी को छूट भी मिलेगी, और अमेरिका का नेशनल इंट्रेस्ट तय करने का पैमाना क्या होगा?\राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश में बताया गया है कि एच-1बी वीजा का नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा. यह अमेरिकी समयानुसार 21 सितंबर की रात 12 बजे प्रभावी होगा, जबकि भारत में उस समय 22 सितंबर को सुबह के साढ़े नौ बजे होंगे. फिलहाल यह नया नियम एक साल तक प्रभावी रहेगा. गृह सुरक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे. यदि कोई कंपनी किसी विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए $100,000 फीस का भुगतान नहीं करती है, तो उसकी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी. इस आदेश के अंतर्गत, गृह सुरक्षा सचिव के पास यह शक्ति होगी कि अगर किसी विशेष कंपनी या उद्योग में विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति अमेरिकी हित में है और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, तो उन्हें इस शर्त से छूट दी जा सकती है. यानी वे बिना $100,000 फीस का भुगतान किए भी गैर-अमेरिकी कर्मचारी की नियुक्ति कर सकती है. अमेरिकी हितों का निर्धारण कैसे होगा, इसका उल्लेख कार्यकारी आदेश में नहीं किया गया है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि अगर गृह सुरक्षा सचिव यह तय करते हैं कि किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करने वाले विदेशियों को एच-1बी के तहत नियुक्त करना राष्ट्रीय हित में है और इससे अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण को कोई खतरा नहीं है, तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिकी बादशाहत को कमजोर होने का खतरा भी शामिल है. आदेश के अनुसार, एच-1बी वीजा की फीस बढ़ने से कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वे वास्तव में तभी विदेशी कर्मचारियों को लाएं जब उन्हें वास्तव में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ चाहिए हों, न कि केवल सस्ते मज़दूरी के लिए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश में एच-1बी वीजा फीस में भारी वृद्धि करने के कारणों को विस्तार से समझाया गया है. आदेश में कहा गया है कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि एच-1बी वीजा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था. कंपनियां सस्ते विदेशी कामगारों को लाकर अमेरिकी कर्मचारियों को हटा रही थीं, जिसके कारण न केवल अमेरिकी नौकरियों पर असर पड़ा बल्कि आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया.\ट्रंप के कार्यकारी आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि एच-1बी वीजा मूल रूप से विदेशी कामगारों को अमेरिका में अस्थायी तौर पर उच्च कौशल वाले कार्यों के लिए लाने के उद्देश्य से बनाया गया था, यानी जब किसी क्षेत्र में योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिलते, तब कंपनियां बाहर से विशेषज्ञों को बुला सकती हैं. लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक गई. इसका दुरुपयोग होने लगा और बड़ी-बड़ी कंपनियां, खासकर आईटी सेक्टर की, इसका इस्तेमाल अपने स्थायी अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखने में करने लगीं. कार्यकारी आदेश में आंकड़ों के साथ यह भी बताया गया है कि कैसे विदेशी कर्मचारियों की भागीदारी साल 2000 से 2019 के बीच अमेरिका में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में विदेशी कामगारों की संख्या 1.2 मिलियन से बढ़कर 2.5 मिलियन हो गई, जबकि इस दौरान कुल STEM रोजगार में केवल 44.5% की वृद्धि हुई. कंप्यूटर और गणित से जुड़े कामों में विदेशी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 2000 में 17.7% थी, जो 2019 में बढ़कर 26.1% हो गई. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण एच-1बी वीज़ा का बेतहाशा इस्तेमाल और दुरुपयोग रहा. आईटी कंपनियों ने एच-1बी व्यवस्था का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया. 2003 में इस वीज़ा के तहत आईटी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 32% थी, जो पिछले पांच सालों में औसतन 65% से भी अधिक रही. आज बड़ी संख्या में आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ ही एच-1बी कर्मचारियों पर निर्भर हैं. कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अध्ययन बताते हैं कि एच-1बी पर लाए गए शुरुआती स्तर के तकनीकी कर्मचारी स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में लगभग 36% सस्ते पड़ते हैं. इस कारण कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने आईटी डिवीज़न बंद कर दिए, स्थानीय स्टाफ को निकाल दिया और आउटसोर्सिंग मॉडल पर विदेशी कर्मचारियों को रख लिया. इसका सीधा असर नए कॉलेज स्नातकों पर पड़ा, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने वाले युवा सबसे अधिक बेरोज़गार होने लगे





