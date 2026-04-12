ट्रंप की चीन को चेतावनी: ईरान को हथियार सप्लाई करने पर 50% टैरिफ

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करता है, तो चीन से आयातित सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ट्रंप का यह बयान आया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक बेहद सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि चीन ईरान को हथियार सप्लाई करने का फैसला करता है, तो उसे भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसी स्थिति में चीन से आयातित वस्तुओं पर 50% तक का भारी-भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है, जो एक अभूतपूर्व कदम होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर वैश्विक चिंताएं

चरम पर हैं। ट्रंप का यह रुख अमेरिका की चीन के प्रति बढ़ती कठोरता का संकेत देता है, खासकर ऐसे समय में जब ईरान के साथ चीन के संभावित संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।\ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। उन्होंने चीन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह ईरान को सैन्य सहायता प्रदान करता है, तो उसे गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरह के कदम से न केवल अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्ते और बिगड़ेंगे, बल्कि इसका वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया से दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। अमेरिका पहले से ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए है और अब चीन की संभावित भूमिका पर भी सख्ती दिखाने की तैयारी में है।\यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही कई मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे हैं, जिनमें व्यापार असंतुलन, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं शामिल हैं। ट्रंप का यह बयान दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर पड़ेगा। ईरान को लेकर अमेरिका की चिंताएं काफी गहरी हैं, और वह नहीं चाहता कि चीन इस क्षेत्र में किसी भी तरह से ईरान का समर्थन करे, जिससे ईरान की सैन्य ताकत बढ़े और क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा पैदा हो। ट्रंप का मानना है कि ईरान को हथियार सप्लाई करने का चीन का कोई भी कदम अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व राष्ट्रपति का यह कठोर रुख आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति और चीन के साथ उसके संबंधों को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।\इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित है। कई देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान कहीं परमाणु हथियार हासिल न कर ले, जिससे क्षेत्र में एक और बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ईरान के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। रूस ने हाल ही में मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन अमेरिका का रुख फिलहाल बहुत सख्त नजर आ रहा है। यह भी माना जा रहा है कि इस मामले पर अमेरिका, इज़राइल और अन्य क्षेत्रीय भागीदारों के बीच गहन बातचीत चल रही है





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