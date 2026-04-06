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ट्रंप की ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी: तनाव चरम पर

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ट्रंप की ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी: तनाव चरम पर
डोनाल्ड ट्रंपईरानधमकी
📆06-04-2026 23:23:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 'दुष्ट' देश करार देते हुए उसे एक रात में खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रखी है, जिसमें उन्होंने ईरान को 'दुष्ट' देश करार दिया है और ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की अपनी धमकी को दोहराया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि ईरान को 'एक ही रात में खत्म' किया जा सकता है, और यह भी संकेत दिया कि यह रात मंगलवार की शाम हो सकती है। यह बयान तब आया है जब ईरान ने अमेरिकी द्वारा प्रस्तावित एक अस्थायी युद्धविराम (सीजफायर) को खारिज कर दिया है। ईरान ने

मध्यस्थ देश पाकिस्तान को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है या फारस की खाड़ी में तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में नाकाम रहता है, तो अमेरिका ईरान में बिजली संयंत्रों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमला करने के लिए तैयार है।\ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, 'हम अभी भी पीछे हट सकते हैं, और उन्हें अपनी ताकत वापस हासिल करने में 15 साल लगेंगे, लेकिन मैं इसे खत्म करना चाहता हूं।' उन्होंने दोहराया कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब कोई महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति नहीं है, और उसके पास केवल कुछ मिसाइलें और ड्रोन ही बचे हैं। राष्ट्रपति ने हाल ही में ईरान से दो अमेरिकी पायलटों को सुरक्षित निकालने के अमेरिकी मिशन का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा, 'हमने एक नहीं, बल्कि दो लोगों को सुरक्षित वापस लाया।' ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसने क्षेत्र में अस्थिरता की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है।\ट्रंप की बयानबाजी ईरान के साथ अमेरिका के बीच गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेदों को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच तनाव 2018 में शुरू हुआ था जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ईरान ने इसके जवाब में अपनी परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। ट्रंप का यह नवीनतम बयान, जिसमें संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी शामिल है, इस तनाव को और बढ़ाने का काम करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की बयानबाजी का वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंध नाजुक बने हुए हैं। दुनिया भर के राजनयिक और पर्यवेक्षक इस स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जो क्षेत्र में व्यापक संघर्ष का जोखिम पैदा कर सकती है। इस बीच, ईरान ने ट्रंप की धमकियों का अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह संभावना है कि वे इस पर प्रतिक्रिया देंगे। भविष्य में क्या होगा यह देखना बाकी है

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