ट्रंप की ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी, तनाव चरम पर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को विनाशकारी हमलों की धमकी दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने एक रात में ईरान के पुलों, बिजलीघरों को नष्ट करने की बात कही है और एक समझौते की मांग की है। हालांकि, उन्होंने अभी भी बातचीत की उम्मीद जताई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान ी सभ्यता के ख़ात्मे की धमकी दी है। उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ पांच हफ़्तों से चल रहे अमेरिका -इसराइल युद्ध के दौरान कई डेडलाइन तय कीं, मांगें रखीं और धमकियां दीं, लेकिन इस बार उनके बयान पहले से ज़्यादा साफ़ और सख़्त हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों का नया दौर बेहद विनाशकारी होगा और यह मंगलवार को वॉशिंगटन समय के अनुसार रात 8 बजे (भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5.

30 बजे) से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि चार घंटे के भीतर देश के हर पुल और पावर प्लांट को 'तबाह' कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को कहा, 'लगभग कुछ भी अब सीमा से बाहर नहीं है।' उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए ईरान को ऐसा समझौता करना होगा 'जो मुझे मंज़ूर हो।' इस समझौते में होर्मुज़ स्ट्रेट से 'तेल की आवाजाही को पूरी तरह खुला रखना' भी शामिल होना चाहिए। यह स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि डेडलाइन ख़त्म होने से पहले तक यह संकेत नहीं मिले हैं कि ईरान ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार है। ईरान ने अस्थायी युद्धविराम को ठुकरा दिया है और अपनी मांगों की सूची दी है, जिसे एक अमेरिकी अधिकारी ने 'बहुत ज़्यादा मांगों वाली' बताया है। इससे ट्रंप के सामने मुश्किल स्थिति बन गई है। अगर कोई समझौता नहीं होता, तो वह पिछले तीन हफ्तों में चौथी बार डेडलाइन बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतनी सख़्त धमकियों, अपशब्दों और चेतावनियों के बाद पीछे हटना उनकी साख़ को नुक़सान पहुंचा सकता है।\ट्रंप ने ईरान को एक ही रात में ख़त्म करने की धमकी दी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान में एयरमैन को बचाने के अभियान को 'संभावित बड़ी त्रासदी' को टालने वाला बताया था। सोमवार की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी सेना की सटीक कार्रवाई की तारीफ़ की, जिसमें पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर 'मिडनाइट हैमर' हमला, जनवरी में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना और हाल ही में ईरान में फंसे दो एयरमैन को बचाने का ऑपरेशन शामिल है। उन्होंने और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने इस ताज़ा ऑपरेशन की तारीफ़ की, जिसमें सैकड़ों एयरक्राफ्ट और एलीट मिलिट्री लोगों को कोऑर्डिनेट करना और टेक्नोलॉजिकल जादूगरी का इस्तेमाल करना शामिल था। भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री के अनुसार यह एक 'संभावित बड़ी त्रासदी' को टालने के लिए किया गया था। यह घटना दिखाती है कि ईरान में अमेरिकी सेना को अभी भी कितना ख़तरा है और ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि अमेरिकी सैन्य ताक़त की भी सीमाएं हैं। ट्रंप ने कहा, 'हम उन पर बम बरसा सकते हैं। हम उन्हें चकमा दे सकते हैं लेकिन स्ट्रेट को बंद करने के लिए, आपको बस एक आतंकवादी की ज़रूरत है।' दूसरा विकल्प यह है कि ट्रंप अपनी धमकियों को सच कर दें, हालांकि उन्होंने सोमवार को कई बार कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहते।\ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग अमेरिका के चल रहे मिलिट्री कैंपेन को झेलने को तैयार हैं और असल में उन्होंने अपने शहरों पर गिर रहे बमों का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका अब जो कुछ भी नष्ट करेगा, उसे आख़िरकार फिर से बनाना होगा और अमेरिका उसे फिर से बनाने की कोशिश में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, 'क्या मैं उनका बुनियादी ढांचा तबाह करना चाहता हूं? नहीं। अगर हम आज निकल जाएं, तो उन्हें देश को दोबारा बनाने में 20 साल लगेंगे।' उन्होंने अपनी बात में आगे जोड़ा कि अगर बड़े हमले हुए, तो इसे फिर से बनाने में एक सदी लग सकती है। हालांकि यह 'पाषाण युग' जैसा नहीं होगा, जैसा ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, लेकिन इससे मानवीय संकट और ईरान की तरफ़ से 'कड़ी जवाबी कार्रवाई' के चलते क्षेत्रीय असर बहुत गंभीर हो सकता है। आख़िर ट्रंप क्या करेंगे? इस आख़िरी समय के बावजूद ट्रंप अब भी किसी समझौते की उम्मीद जता रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दूसरी तरफ़ एक तैयार पक्ष है। वे समझौता करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।' इतने बड़े दांव के साथ राष्ट्रपति की अस्पष्टता साफ़ दिखाती है कि उनके पास एक प्लान है। उन्होंने सोमवार को कहा, 'हर एक चीज़ पर हम सबने सोचा है', लेकिन वो इसे नहीं बताएंगे। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पर्दे के पीछे बातचीत उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है जितनी पब्लिक में मानी गई है





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