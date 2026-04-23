ट्रंप का ईरान पर बयान: जल्दबाजी नहीं, बातचीत जारी रहेगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने में जल्दबाजी न करने की बात कही है। उन्होंने बातचीत जारी रखने और सैन्य कार्रवाई के विकल्प को खुला रखने का संकेत दिया है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है और बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वह किसी भी निर्धारित समय-सीमा में बंधे नहीं रहना चाहते और स्थिति को विकसित होने देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान की वर्तमान स्थिति को 'अराजकतापूर्ण' बताया। उनका कहना था कि शुरुआती चार हफ्तों में अमेरिका ने सैन्य रूप से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है और अब वे देख रहे हैं कि क्या ईरान के साथ कोई सार्थक समझौता हो सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यदि बातचीत सफल नहीं होती है, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार ों के इस्तेमाल पर विचार नहीं किया जा रहा है और उनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार ों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी गतिविधियों को तेज कर रही है और वहां से बारूदी सुरंगों को हटाने का काम भी जारी है। इस बीच, अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में तेल तस्करी में शामिल एक ईरान ी टैंकर को जब्त किया है, जिससे तनाव की स्थिति और भी बढ़ गई है। इससे पहले, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला किया था। इन घटनाओं के कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से तेल व्यापार लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को रोकना होगा। अमेरिका का उद्देश्य ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना है ताकि वह बातचीत की मेज पर आने और एक व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूर हो। हालांकि, ईरान ने अभी तक किसी भी तरह की बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है और वह अपनी नीतियों पर अडिग बना हुआ है। इस जटिल स्थिति में, दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति के माध्यम से इस तनाव को कम करने में सफल होते हैं या फिर यह स्थिति एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती है। वैश्विक समुदाय इस संकट को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान के साथ युद्ध को समाप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है और बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि वह किसी भी निर्धारित समय-सीमा में बंधे नहीं रहना चाहते और स्थिति को विकसित होने देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान की वर्तमान स्थिति को 'अराजकतापूर्ण' बताया। उनका कहना था कि शुरुआती चार हफ्तों में अमेरिका ने सैन्य रूप से महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है और अब वे देख रहे हैं कि क्या ईरान के साथ कोई सार्थक समझौता हो सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यदि बातचीत सफल नहीं होती है, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार नहीं किया जा रहा है और उनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी गतिविधियों को तेज कर रही है और वहां से बारूदी सुरंगों को हटाने का काम भी जारी है। इस बीच, अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में तेल तस्करी में शामिल एक ईरानी टैंकर को जब्त किया है, जिससे तनाव की स्थिति और भी बढ़ गई है। इससे पहले, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन मालवाहक जहाजों पर हमला किया था। इन घटनाओं के कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से तेल व्यापार लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को रोकना होगा। अमेरिका का उद्देश्य ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना है ताकि वह बातचीत की मेज पर आने और एक व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूर हो। हालांकि, ईरान ने अभी तक किसी भी तरह की बातचीत के लिए सहमति नहीं दी है और वह अपनी नीतियों पर अडिग बना हुआ है। इस जटिल स्थिति में, दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति के माध्यम से इस तनाव को कम करने में सफल होते हैं या फिर यह स्थिति एक पूर्ण युद्ध में बदल जाती है। वैश्विक समुदाय इस संकट को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है





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