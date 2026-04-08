ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई रोकी, तेल की कीमतों में गिरावट, बाजारों में राहत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले को दो हफ्तों के लिए टाल दिया है। इस फैसले के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई और शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलता है, तो सैन्य कार्रवाई रोकी जा सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमले को दो हफ्तों के लिए टालने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक बाजारों में राहत देखी गई। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई और अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल दर्ज हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित गुजरने की अनुमति देता है, तो फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकी जा सकती है। यह फैसला पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने इस सीजफायर को दोनों तरफ

से लागू होने वाला बताया है, जिसका मतलब है कि न तो अमेरिका हमला करेगा और न ही ईरान कोई आक्रामक कदम उठाएगा। हालांकि, इस समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है: ईरान को तुरंत, पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना होगा।\इस फैसले का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत करीब 18% गिरकर लगभग 92.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 6% गिरकर 103.40 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। यद्यपि ये कीमतें अभी भी युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर से ज्यादा हैं, लेकिन यह गिरावट बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अमेरिकी शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। एसएंडपी 500 के फ्यूचर्स लगभग 2.4% ऊपर चले गए, जिससे निवेशकों में भरोसा बढ़ता नजर आया। बाजार को उम्मीद है कि अगर तनाव कम होता है, तो आर्थिक हालात भी स्थिर हो सकते हैं। इस घटनाक्रम ने दुनियाभर के निवेशकों को राहत दी है, और वे अब अगले दो हफ्तों में होने वाली घटनाओं पर नजरें टिकाए हुए हैं। ईरान से शांति प्रस्ताव आने और ट्रंप द्वारा सीजफायर की घोषणा के बाद, बाजार में अस्थिरता कम होने की उम्मीद है।\राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को टालने का फैसला करके दुनिया को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं वाला एक कारगर शांति प्रस्ताव आया है, जिससे 28 फरवरी से चल रहे तनाव को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्रंप ने इसे 'दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर' बताया है, जिसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस दौरान सैन्य कार्रवाई से बचेंगे। इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की शर्त का कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से पालन करता है। दुनियाभर के बाजार फिलहाल शांत हैं और अगले दो हफ्तों में होने वाली घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह समझौता सफल होता है, तो इससे न केवल दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा





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