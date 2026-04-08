ट्रंप की ईरान को चेतावनी पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार: सभ्यता के अंत की धमकी अस्वीकार्य, परमाणु हथियारों पर सख्त रुख

राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को लेकर दी गई चेतावनी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभ्यता को खत्म करने की बात अस्वीकार्य है और परमाणु हथियार किसी भी स्थिति में जायज नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राहुल गांधी का यह बयान महत्वपूर्ण है।

ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान: सभ्यता को खत्म करने की बात अस्वीकार्य, परमाणु हथियार कभी जायज नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर दी गई धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो 'पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है'। इस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी बात करना अस्वीकार्य है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज के आधुनिक युग में ऐसी भाषा या

सोच बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती जो पूरी मानव सभ्यता के अंत की बात करे। युद्ध भले ही दुनिया की सच्चाई हो, लेकिन किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सही नहीं ठहराया जा सकता।” राहुल गांधी का यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है।\दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के मुद्दे पर, तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि 'एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है', जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई। इस बीच, अमेरिका ने ईरान के अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर दो बार हवाई हमले किए हैं। यह जगह ईरान के तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमलों में पुल और रेलवे स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर, ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि आमिर-सईद इरावानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया, तो ईरान तुरंत और उसी अनुपात में जवाब देगा। वहीं ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे बिजली संयंत्रों और अहम ठिकानों के आसपास मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा में सहयोग करें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें जहां हैं, वहीं रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार ने स्थिति पर करीब से नजर रखने की बात कही है।\ट्रंप की इस चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विभिन्न देशों के नेता और विशेषज्ञ इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप की यह चेतावनी सिर्फ एक धमकी है, जबकि कुछ अन्य इसे गंभीर खतरा मान रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह स्थिति मध्य-पूर्व में एक नए संघर्ष का संकेत दे सकती है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ईरान संकट को लेकर चिंता जताई है। IEA का कहना है कि यह संकट 1973 और 2022 से भी बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले में, परमाणु हथियारों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जायज नहीं है। उनका यह बयान परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर, यह स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें सभी देशों को सावधानीपूर्वक कदम उठाने की आवश्यकता है





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