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ट्रंप का ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बड़ा बयान: ओबामा की डील को बताया नाकाम

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ट्रंप का ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बड़ा बयान: ओबामा की डील को बताया नाकाम
डोनाल्ड ट्रंपईरानपरमाणु समझौता
📆24-05-2026 21:09:00
📰Amar Ujala
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पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक नए और बेहतर समझौते की संभावना जताई है, साथ ही बराक ओबामा के समय हुए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनके नेतृत्व में ईरान के साथ कोई नया समझौता होता है, तो वह समझौता ओबामा प्रशासन द्वारा किए गए पिछले समझौते से कहीं अधिक प्रभावी और अमेरिका के हितों के अनुकूल होगा। ट्रंप का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल उन्हीं समझौतों का मूल्य होता है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी संभावित डील का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। ट्रंप के अनुसार, बातचीत की प्रक्रिया अभी जारी है और जब तक सभी शर्तें पूरी तरह से तय नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुए परमाणु समझौते की तीखी आलोचना करते हुए उसे एक विफल प्रयास बताया। उन्होंने दावा किया कि ओबामा प्रशासन की उस डील ने ईरान को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे भारी मात्रा में नकदी भी उपलब्ध कराई, जिसका उपयोग ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए किया। ट्रंप का तर्क है कि उस पुराने समझौते ने ईरान के लिए परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने का एक गुप्त रास्ता खोल दिया था, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा था। उन्होंने कहा कि वह ऐसी किसी भी गलती को दोहराने के पक्ष में नहीं हैं और उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो ईरान को पूरी तरह से नियंत्रित करे और उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहने के लिए मजबूर करे। ट्रंप ने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया कि वह खराब सौदों में विश्वास नहीं रखते और उनके लिए अमेरिका की सुरक्षा सर्वोपरि है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से वैश्विक राजनीति और कूटनीति का एक अत्यंत जटिल मुद्दा रहा है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को लंबे समय से यह आशंका रही है कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आड़ में वह वास्तव में परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित कर रहा है। हालांकि, ईरान ने हमेशा इस दावे का खंडन किया है और अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए बताया है। इस तनावपूर्ण वातावरण में ट्रंप के हालिया बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई और ठोस डील होती है, तो इसका सीधा असर पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। इससे न केवल इजरायल और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संबंधों में बदलाव आएगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति ईरान के प्रति कैसी रहेगी। ट्रंप का यह कहना कि बातचीत अभी जारी है, यह संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। उनके अनुसार, किसी भी समझौते के हर बिंदु की गहन जांच की जाएगी ताकि भविष्य में अमेरिका को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े। वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकना एक बड़ी चुनौती है और ईरान जैसे प्रभावशाल देश के साथ डील करना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक कठिन परीक्षा रही है। ट्रंप का आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वह खुद को एक कुशल वार्ताकार मानते हैं जो देश के लिए सबसे बेहतरीन सौदा करने में सक्षम है। अंततः, ईरान और अमेरिका के बीच का यह विवाद केवल दो देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता से जुड़ा है। परमाणु हथियारों की होड़ मध्य पूर्व में एक नए संकट को जन्म दे सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप के बयानों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि क्या कड़े प्रतिबंधों की नीति काम कर रही है या फिर एक नए, अधिक सख्त समझौते के माध्यम से ईरान को नियंत्रित किया जा सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप के दावों के अनुरूप कोई बेहतरीन डील सामने आती है या फिर तनाव के बादल और घने होते जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब केवल ठोस परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि दुनिया एक बड़े परमाणु संकट से बच सके.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु समझौते के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि उनके नेतृत्व में ईरान के साथ कोई नया समझौता होता है, तो वह समझौता ओबामा प्रशासन द्वारा किए गए पिछले समझौते से कहीं अधिक प्रभावी और अमेरिका के हितों के अनुकूल होगा। ट्रंप का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल उन्हीं समझौतों का मूल्य होता है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी संभावित डील का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। ट्रंप के अनुसार, बातचीत की प्रक्रिया अभी जारी है और जब तक सभी शर्तें पूरी तरह से तय नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुए परमाणु समझौते की तीखी आलोचना करते हुए उसे एक विफल प्रयास बताया। उन्होंने दावा किया कि ओबामा प्रशासन की उस डील ने ईरान को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसे भारी मात्रा में नकदी भी उपलब्ध कराई, जिसका उपयोग ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए किया। ट्रंप का तर्क है कि उस पुराने समझौते ने ईरान के लिए परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने का एक गुप्त रास्ता खोल दिया था, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा था। उन्होंने कहा कि वह ऐसी किसी भी गलती को दोहराने के पक्ष में नहीं हैं और उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो ईरान को पूरी तरह से नियंत्रित करे और उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहने के लिए मजबूर करे। ट्रंप ने अपने विरोधियों को यह संदेश दिया कि वह खराब सौदों में विश्वास नहीं रखते और उनके लिए अमेरिका की सुरक्षा सर्वोपरि है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों से वैश्विक राजनीति और कूटनीति का एक अत्यंत जटिल मुद्दा रहा है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को लंबे समय से यह आशंका रही है कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आड़ में वह वास्तव में परमाणु बम बनाने की तकनीक विकसित कर रहा है। हालांकि, ईरान ने हमेशा इस दावे का खंडन किया है और अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए बताया है। इस तनावपूर्ण वातावरण में ट्रंप के हालिया बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई और ठोस डील होती है, तो इसका सीधा असर पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। इससे न केवल इजरायल और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ संबंधों में बदलाव आएगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति ईरान के प्रति कैसी रहेगी। ट्रंप का यह कहना कि बातचीत अभी जारी है, यह संकेत देता है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। उनके अनुसार, किसी भी समझौते के हर बिंदु की गहन जांच की जाएगी ताकि भविष्य में अमेरिका को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े। वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसार को रोकना एक बड़ी चुनौती है और ईरान जैसे प्रभावशाल देश के साथ डील करना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक कठिन परीक्षा रही है। ट्रंप का आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वह खुद को एक कुशल वार्ताकार मानते हैं जो देश के लिए सबसे बेहतरीन सौदा करने में सक्षम है। अंततः, ईरान और अमेरिका के बीच का यह विवाद केवल दो देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता से जुड़ा है। परमाणु हथियारों की होड़ मध्य पूर्व में एक नए संकट को जन्म दे सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप के बयानों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि क्या कड़े प्रतिबंधों की नीति काम कर रही है या फिर एक नए, अधिक सख्त समझौते के माध्यम से ईरान को नियंत्रित किया जा सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप के दावों के अनुरूप कोई बेहतरीन डील सामने आती है या फिर तनाव के बादल और घने होते जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब केवल ठोस परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि दुनिया एक बड़े परमाणु संकट से बच सके

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

डोनाल्ड ट्रंप ईरान परमाणु समझौता अमेरिका वैश्विक सुरक्षा

 

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