ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात, ईरान डील होने पर पाकिस्तान जाने का संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सकारात्मक फोन पर बातचीत की। इस दौरान, ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित युद्धविराम समझौते के होने पर पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों पर भी चर्चा की।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद सकारात्मक फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान, ट्रंप ने कहा कि वे दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा को बहुत अच्छा बताते हैं और पीएम मोदी को बहुत अच्छा काम करते हुए बताया। इस फोन कॉल के संबंध में ट्रंप ने आगे जानकारी दी कि यदि ईरान के साथ युद्धविराम को लेकर कोई समझौता होता है, तो वे पाकिस्तान की यात्रा पर जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा क्योंकि कई वर्षों से सुरक्षा कारणों से किसी भी अमेरिकी
राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि यदि चल रही कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से कोई डील फाइनल होती है, तो वे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "मैं पाकिस्तान जाऊंगा। यदि इस्लामाबाद में डील साइन होती है, तो मैं शायद जाऊंगा। वे लोग मुझे चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है।" ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका मध्य पूर्व में कई कूटनीतिक मोर्चों पर सक्रिय है। इसमें ईरान के साथ बातचीत और इजरायल-लेबनान सीमा पर तनाव कम करने के प्रयास शामिल हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इजरायल और लेबनान के बीच एक युद्धविराम समझौता आकार ले रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है। ट्रंप के अनुसार, सभी पक्ष इस समझौते पर सहमत हैं, और इसे अगले एक सप्ताह के लिए एक "बहुत अच्छा छोटा पैकेज" बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के नेताओं से बात की है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। उन्होंने इस विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इजरायल-लेबनान के बीच सीधे जुड़ाव की संभावनाओं को इंगित करते हुए, उन्होंने कहा कि 44 वर्षों में पहली बार एक बैठक व्हाइट हाउस में हो सकती है। हिजबुल्लाह के संबंध में, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि वे युद्धविराम का पालन करेंगे, जिसका उद्देश्य हिंसा को कम करना है। उनका कहना था, "हम बहुत सारे बम नहीं गिराएंगे, हम देखेंगे कि क्या हम लेबनान और इजरायल के बीच शांति बना सकते हैं।" बैठक के समय के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहा कि यह अगले एक या दो हफ्तों में हो सकती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लेबनान की भूमिका हिजबुल्लाह से निपटने में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी संकेत दिया कि यदि बातचीत सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है, तो वह स्वयं भी इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से सही समय पर वहां जाऊंगा।
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