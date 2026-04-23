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ट्रंप ने की भारत की तारीफ, हेल-होल विवाद के बाद दिया बयान

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ट्रंप ने की भारत की तारीफ, हेल-होल विवाद के बाद दिया बयान
डोनाल्ड ट्रंपभारतहेल-होल विवाद
📆23-04-2026 14:24:00
📰Dainik Jagran
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेल-होल विवाद के बाद भारत की प्रशंसा की है, भारत के नेतृत्व को 'बहुत अच्छा दोस्त' बताया। विवाद माइकल सैवेज की नस्लवादी टिप्पणी को रीपोस्ट करने से उपजा था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हेल-होल विवाद के बाद भारत की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के नेतृत्व को ‘एक बहुत अच्छा दोस्त’ बताते हुए सराहना की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की एक पिछली टिप्पणी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने जानकारी दी कि रिपब्लिकन नेता ने भारत के बारे में अत्यंत सकारात्मक बातें कही, इसे एक महान देश बताया और भारत के शीर्ष नेता के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता पर जोर दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विशेष रूप से तारीफ की, यह कहते हुए कि ‘ भारत एक महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है।’ यह बयान हेल-होल विवाद के तुरंत बाद आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट से एक विवादास्पद टिप्पणी को साझा किया। इस टिप्पणी में सैवेज ने भारत , चीन और अन्य देशों को ‘नरक के गड्ढे’ (hell holes) के रूप में वर्णित किया था, जो नस्लवादी और अपमानजनक माना गया। इस घटना के बाद, भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस मामले से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और इस पर ध्यान दे रहा है। जायसवाल ने इस विषय पर आगे कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह विवाद अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। सैवेज ने आरोप लगाया कि कुछ एशियाई देशों के लोग अमेरिका में केवल बच्चे को जन्म देने के लिए आते हैं, ताकि वे तुरंत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन लोगों ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है और देश में अराजकता फैलाई है। सैवेज ने अपनी टिप्पणी में लैपटॉप रखने वाले लोगों को भी निशाना बनाया और उन पर देश को लूटने और नागरिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने सैवेज के पॉडकास्ट ‘सैवेज नेशन’ की ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की कड़ी आलोचना की थी। इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया और ट्रंप की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला। हेल-होल विवाद के बाद ट्रंप का भारत की प्रशंसा करना एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। यह संभव है कि ट्रंप ने विवाद को शांत करने और भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए यह बयान दिया हो। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, और दोनों देश कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करते हैं। हाल के वर्षों में, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में भी वृद्धि हुई है। ट्रंप का यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप के पिछले बयानों और कार्यों ने अक्सर विवाद उत्पन्न किया है, और भविष्य में भी उनकी नीतियों में बदलाव हो सकता है। भारत सरकार ने इस मामले में सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है और किसी भी तरह की अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की है। भारत का मानना है कि अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखना और मुद्दों को कूटनीतिक तरीके से हल करना महत्वपूर्ण है। इस विवाद के बाद, भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होने की संभावना है, जिसमें दोनों पक्ष अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विवाद अमेरिका में चल रही राजनीतिक बहस का हिस्सा है, और जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव का मुद्दा अभी भी अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इस विवाद का भारत पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन यह भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हेल-होल विवाद के बाद भारत की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के नेतृत्व को ‘एक बहुत अच्छा दोस्त’ बताते हुए सराहना की। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप की एक पिछली टिप्पणी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने जानकारी दी कि रिपब्लिकन नेता ने भारत के बारे में अत्यंत सकारात्मक बातें कही, इसे एक महान देश बताया और भारत के शीर्ष नेता के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता पर जोर दिया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विशेष रूप से तारीफ की, यह कहते हुए कि ‘भारत एक महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है।’ यह बयान हेल-होल विवाद के तुरंत बाद आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट से एक विवादास्पद टिप्पणी को साझा किया। इस टिप्पणी में सैवेज ने भारत, चीन और अन्य देशों को ‘नरक के गड्ढे’ (hell holes) के रूप में वर्णित किया था, जो नस्लवादी और अपमानजनक माना गया। इस घटना के बाद, भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस मामले से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और इस पर ध्यान दे रहा है। जायसवाल ने इस विषय पर आगे कोई विस्तृत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यह विवाद अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। सैवेज ने आरोप लगाया कि कुछ एशियाई देशों के लोग अमेरिका में केवल बच्चे को जन्म देने के लिए आते हैं, ताकि वे तुरंत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन लोगों ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है और देश में अराजकता फैलाई है। सैवेज ने अपनी टिप्पणी में लैपटॉप रखने वाले लोगों को भी निशाना बनाया और उन पर देश को लूटने और नागरिकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने सैवेज के पॉडकास्ट ‘सैवेज नेशन’ की ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तर्कों की कड़ी आलोचना की थी। इस कदम ने विवाद को और बढ़ा दिया और ट्रंप की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला। हेल-होल विवाद के बाद ट्रंप का भारत की प्रशंसा करना एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। यह संभव है कि ट्रंप ने विवाद को शांत करने और भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए यह बयान दिया हो। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, और दोनों देश कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करते हैं। हाल के वर्षों में, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में भी वृद्धि हुई है। ट्रंप का यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप के पिछले बयानों और कार्यों ने अक्सर विवाद उत्पन्न किया है, और भविष्य में भी उनकी नीतियों में बदलाव हो सकता है। भारत सरकार ने इस मामले में सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है और किसी भी तरह की अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की है। भारत का मानना है कि अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखना और मुद्दों को कूटनीतिक तरीके से हल करना महत्वपूर्ण है। इस विवाद के बाद, भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होने की संभावना है, जिसमें दोनों पक्ष अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विवाद अमेरिका में चल रही राजनीतिक बहस का हिस्सा है, और जन्मसिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव का मुद्दा अभी भी अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। इस विवाद का भारत पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन यह भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है

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