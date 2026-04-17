ट्रंप का दावा: ईरान के साथ परमाणु समझौता लगभग तय, होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट समाप्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि ईरान के साथ परमाणु समझौता लगभग तय हो गया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट समाप्त हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार, ईरान समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने और जलडमरूमध्य को हमेशा खुला रखने पर सहमत हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि यह समझौता लगभग तय हो चुका है और इसके पूरा होने से फारस की खाड़ी के महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा संकट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार, ईरान ने समृद्ध यूरेनियम को छोड़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य को हमेशा के लिए खुला रखने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने शक्तिशाली बी-2 बमवर्षकों द्वारा उत्पन्न की गई सभी परमाणु

‘धूल’ प्राप्त कर लेगा, और इसमें किसी भी प्रकार के धन का लेन-देन शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की पुष्टि की है, और अब अमेरिका आसानी से ईरान में प्रवेश करके इस सामग्री को वापस लाएगा। ईरान की ओर से इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। हालांकि, इसी दिन ईरान ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है, यह घोषणा लेबनान में 10-दिवसीय युद्धविराम के दौरान की गई। ट्रंप ने इस घोषणा का तुरंत स्वागत करते हुए ट्वीट किया, 'धन्यवाद!'। लेकिन, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा सौदा 100% पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप के दावों के अनुसार, समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, जिसे पिछले साल बी-2 हमलों से गहरा दबा दिया गया था। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को कभी बंद नहीं करेगा और इसे दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष नकद भुगतान नहीं होगा, हालांकि रिपोर्टों में 20 अरब डॉलर तक की जब्त ईरानी संपत्तियों को छोड़ने की चर्चा है। ईरान परमाणु संवर्धन को रोकने या सीमित करने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं हैं और उन्होंने इसे बहुत दृढ़ता से स्वीकार किया है। हालांकि, उन्होंने ईरान की मांगों, जैसे प्रतिबंधों को हटाना, जब्त संपत्तियों की वापसी और हमलों में हुए नुकसान का मुआवजा, का कोई उल्लेख नहीं किया। यह स्थिति जटिल और अनिश्चित बनी हुई है, जहाँ अमेरिका एकतरफा दावों के साथ आगे बढ़ रहा है और ईरान की ओर से चुप्पी साधी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विकास पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थिरता व्यापक आर्थिक प्रभाव डाल सकती है। ट्रंप के इन बयानों से मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव के कम होने की उम्मीद जगी है, लेकिन जब तक दोनों पक्षों से स्पष्ट पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे एक निर्णायक मोड़ कहना जल्दबाजी होगी। इस समझौते के सफल होने पर वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर तेल की कीमतों के स्थिर होने में। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान इस प्रस्ताव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और क्या दोनों देश एक स्थायी समाधान तक पहुँच पाते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के किसी भी समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति महत्वपूर्ण होगी, और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर चर्चा की उम्मीद की जा सकती है। ट्रंप का यह दावा, यदि सत्य साबित होता है, तो उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि हो सकती है, जो वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है। यह देखना बाकी है कि क्या यह वादा एक वास्तविक समझौते में परिणत होता है या यह फिर से एक खाली घोषणा बनकर रह जाता है, जैसा कि अतीत में भी देखा गया है। ईरान के आंतरिक राजनीतिक समीकरण और परमाणु कार्यक्रम पर उनकी पकड़ भी इस समझौते के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी चुनावों के नजदीक आने के मद्देनजर, ट्रंप के इस दावे को राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। विश्व स्तर पर, इस तरह के दावों की सत्यता की पुष्टि के लिए तटस्थ निरीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके





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