ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी: समझौता न माना तो विनाश तय, इस्लामाबाद में कल होगी निर्णायक वार्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को सैन्य विनाश की चेतावनी दी है और कहा है कि यदि ईरान ने समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच, इस्लामाबाद में ईरान के साथ निर्णायक बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, जिसे ट्रंप ने आखिरी मौका बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए हैं। उन्होंने ईरान पर सीजफायर समझौते का उल्लंघन करने और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमले का आरोप लगाते हुए आगाह किया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर ईरान ने समझौते की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तो अमेरिका उसके पावर ग्रिड और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी को उसकी हताशा का

प्रतीक बताया है और कहा है कि इससे फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज प्रभावित हुए हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच, कूटनीतिक समाधान का एक अंतिम प्रयास किया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक दल इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, जहां ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत निर्धारित है। ट्रंप ने इस बातचीत को ईरान के लिए आखिरी मौका करार दिया है। उन्होंने ओवल ऑफिस में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर ऑर्डर करने के अपने हालिया कृत्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जीत हासिल करने के लिए आवश्यक है। ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी ने इसे पहले ही प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, जिससे ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया भर के जहाज अब तेल और माल के लिए अमेरिकी बंदरगाहों का रुख कर रहे हैं, जिससे अमेरिका को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। ट्रंप ने अपने विशिष्ट अंदाज में कहा कि वह पिछले 47 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति द्वारा न किए गए कार्यों को पूरा करेंगे। उन्होंने दोहराया कि यदि समझौता नहीं हुआ, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक, खेल और व्यावसायिक जगत की ताज़ा खबरें और लाइव अपडेट्स सामने आ रहे हैं। हमारी सेवाएँ आपको इन सभी नवीनतम जानकारियों से अवगत कराती हैं। हम कुकीज़ जैसे डेटा संग्रह उपकरणों का उपयोग करके आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन दिखा सकें। यदि आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण सुरक्षित रूप से संग्रहीत करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं, और पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या निर्यात कर सकते हैं





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