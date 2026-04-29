ट्रंप-पुतिन फोन कॉल: यूक्रेन युद्ध समाप्ति, ईरान परमाणु मुद्दा और यूएफओ फाइल्स पर चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर लंबी बातचीत की, जिसमें यूक्रेन युद्ध समाप्ति, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूएफओ फाइल्स जारी करने पर चर्चा हुई। ट्रंप ने पुतिन से युद्ध समाप्त करने के लिए अनुरोध किया, जबकि पुतिन ने युद्धविराम का सुझाव दिया। इसके अलावा, ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों से भी मुलाकात की।

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन से साफ कहा कि मदद करने से पहले, मैं आपका युद्ध समाप्त करना चाहता हूं। ट्रंप का मानना है कि रूस कुछ समय पहले समझौते के लिए तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके लिए यह मुश्किल बना दिया। पुतिन ने यूक्रेन में थोड़े समय के युद्धविराम का सुझाव दिया, जिस पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं और इससे संबंधित कोई घोषणा भी कर सकते हैं। ईरान परमाणु मुद्दा: रूस मदद को तैयार, ट्रंप सख्त बातचीत में पुतिन ने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में मदद करने की इच्छा जताई, बशर्ते अमेरिका उन्हें इसमें शामिल होने दे। ट्रंप ने जवाब में कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं और अमेरिका ने पहले ही उनकी लगभग 80% मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बाकी मिसाइलें भी बहुत जल्दी नष्ट की जा सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन खुद नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। यूएफओ फाइल्स जारी करने और आर्टेमिस II दल से मुलाकात इसी दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएफओ (अज्ञात उड़न वस्तुओं) से संबंधित फाइल्स जारी करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम निकट भविष्य में जितना हो सकेगा उतना जारी करेंगे। हम बहुत सी ऐसी चीजें जारी करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की हैं। इसके अलावा, ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन के चार सदस्यीय दल - रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन - को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की बहादुरी की सराहना की और जेरेड आइजैकमैन को विशेष बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान, ट्रंप ने अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में विश्व नेतृत्व बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आर्टेमिस II मिशन की सफलता के लिए अपनी आशीर्वाद भी भेजे। इस बीच, यूएफओ फाइल्स जारी करने के बारे में ट्रंप ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले से ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन अब और अधिक पारदर्शिता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये फाइल्स वैज्ञानिक और सैन्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन के साथ बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर सहमति जताई। इस मुलाकात के बाद, ट्रंप ने एक प्रेस कांफरेंस में कहा कि रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती तनाव को कम करने के लिए और अधिक बातचीत की आवश्यकता है। इस दौरान, ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर कड़ी कदम उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। इस मुलाकात के बाद, ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा कि वह पुतिन के साथ बातचीत से संतुष्ट हैं और दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर सहमति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती तनाव को कम करने के लिए और अधिक बातचीत की आवश्यकता है। इस दौरान, ट्रंप ने यूएफओ फाइल्स जारी करने के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने पहले से ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन अब और अधिक पारदर्शिता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये फाइल्स वैज्ञानिक और सैन्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है.

एएनआई, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन से साफ कहा कि मदद करने से पहले, मैं आपका युद्ध समाप्त करना चाहता हूं। ट्रंप का मानना है कि रूस कुछ समय पहले समझौते के लिए तैयार था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके लिए यह मुश्किल बना दिया। पुतिन ने यूक्रेन में थोड़े समय के युद्धविराम का सुझाव दिया, जिस पर ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं और इससे संबंधित कोई घोषणा भी कर सकते हैं। ईरान परमाणु मुद्दा: रूस मदद को तैयार, ट्रंप सख्त बातचीत में पुतिन ने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में मदद करने की इच्छा जताई, बशर्ते अमेरिका उन्हें इसमें शामिल होने दे। ट्रंप ने जवाब में कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं और अमेरिका ने पहले ही उनकी लगभग 80% मिसाइल क्षमता को नष्ट कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बाकी मिसाइलें भी बहुत जल्दी नष्ट की जा सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन खुद नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। यूएफओ फाइल्स जारी करने और आर्टेमिस II दल से मुलाकात इसी दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएफओ (अज्ञात उड़न वस्तुओं) से संबंधित फाइल्स जारी करने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम निकट भविष्य में जितना हो सकेगा उतना जारी करेंगे। हम बहुत सी ऐसी चीजें जारी करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की हैं। इसके अलावा, ट्रंप ने आर्टेमिस II मिशन के चार सदस्यीय दल - रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन - को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आमंत्रित किया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की बहादुरी की सराहना की और जेरेड आइजैकमैन को विशेष बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान, ट्रंप ने अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में विश्व नेतृत्व बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आर्टेमिस II मिशन की सफलता के लिए अपनी आशीर्वाद भी भेजे। इस बीच, यूएफओ फाइल्स जारी करने के बारे में ट्रंप ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले से ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन अब और अधिक पारदर्शिता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये फाइल्स वैज्ञानिक और सैन्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन के साथ बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर सहमति जताई। इस मुलाकात के बाद, ट्रंप ने एक प्रेस कांफरेंस में कहा कि रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती तनाव को कम करने के लिए और अधिक बातचीत की आवश्यकता है। इस दौरान, ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर कड़ी कदम उठाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। इस मुलाकात के बाद, ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा कि वह पुतिन के साथ बातचीत से संतुष्ट हैं और दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर सहमति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ती तनाव को कम करने के लिए और अधिक बातचीत की आवश्यकता है। इस दौरान, ट्रंप ने यूएफओ फाइल्स जारी करने के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार ने पहले से ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन अब और अधिक पारदर्शिता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये फाइल्स वैज्ञानिक और सैन्य समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है





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