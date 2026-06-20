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ट्रंप-मेलोनी विवाद: इट्लियाई पीएम ने सीधे जवाब दिया, कहा आपकी दोस्ती से मदद नहीं मिली

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ट्रंप-मेलोनी विवाद: इट्लियाई पीएम ने सीधे जवाब दिया, कहा आपकी दोस्ती से मदद नहीं मिली
ट्रंपमेलोनीइटली
📆20-06-2026 15:50:00
📰Amar Ujala
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने मेलोनी से केवल तस्वीरों के लिए भीख माँगने का आरोप लगाया, जिस पर मेलोनी ने कूटनीतिक रूप से तेज रिप्लाई दी। यह लेख विवाद की पृष्ठभूमि, दोनों नेता की टिप्पणियों और दूरज की कार्रवाई की विस্তृत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच राजनीति क मोर्चे पर तेजी से गंभीर तनाव पैदा हो गया है। यह विवाद फ्रांस में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के द्वारा मेलोनी के प्रति किए गए एक विरोधाभासी दावे से शुरू हुआ। ट्रंप ने इंटरव्यू में जोर दिया कि मेलोनी ने उनसे तस्वीर खिंचवाने के लिए 'भीख' मांगी थी, और उन्हें उनके लिए दुख हुआ, इसलिए वे मान गए। यह टिप्पणी इटली के शीर्ष नेता और राइट-विंग गोष्टी के लिए प्रमुख मुदेदार की तरह लगी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होने लगे। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जवाब में तेज़ रिप्लाई दी। उन्होंने पहले ट्रंप के दावों पर एक वीडियो संदेश जारी कर तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि यह बयान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। अब मेलोनी ने ट्रंप के एक और ट्रुथ सोशल पोस्ट पर सीधे टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप लगातार और बिना कारण के उनके प्रति हमले कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर ट्रंप की उस बात पर जोर दिया कि मेलोनी की लोकप्रियता उनकी दोस्ती से बढ़ रही है या नहीं, इस बात पर ध्यान देना बेमतलब है। मेलोनी ने स्पष्ट किया कि उनकी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, और वे कभी भी नई ओर नहीं जाएंगे या किसी से भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने जोर दिया कि इटली एक संप्रभु देश है और उनका सम्मान रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेलोनी ने यह भी कहा कि जब तक वे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डों के उपयोग से जुड़े समझौतों का उल्लंघन नहीं होगा, हालांकि वे नेटो के लogo ट्रस्ट रखते हैं। इस विवाद का कूटनीति क स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इटली के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने तुरंत अपने प्रस्तावित अमेरिका दौरे को रद्द कर दिया और ट्रंप के बयान को स्थानीय स्तर पर अपमानजनक बताया। ताजानी ने कहा कि यह पूरे देश का अपमान है। यह घटना पश्चिमी गठबंधन की एक संवेदनशील हद तक गई है, जहां इटली जी7 सभ्यता में актив सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण है, और उनके नेता की व्यक्तिगत आदर में हमला किया जा रहा है। मेलोनी ने शर्मिंदगी जोड़ी बातों में कहा कि पash्चम के दुश्मनों के जवाब में उनकी प्रतिबद्धता का विश्वास नहीं है, जबकि वे उन नेताओं के प्रति बहुत उदार दिखना पसंद करते हैं। वह स्पष्ट कर रही हैं कि इटली की रणनीति और राष्ट्रीय हित उनके लिए पहले में हैं, और वे किसी मूल्यवान ईराना या किसी अन्य दशक की गतिशीलता के बावजूद अपनी अलग राजनीति क और कूटनीति क पहचान बनाए रखेंगी.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच राजनीतिक मोर्चे पर तेजी से गंभीर तनाव पैदा हो गया है। यह विवाद फ्रांस में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के द्वारा मेलोनी के प्रति किए गए एक विरोधाभासी दावे से शुरू हुआ। ट्रंप ने इंटरव्यू में जोर दिया कि मेलोनी ने उनसे तस्वीर खिंचवाने के लिए 'भीख' मांगी थी, और उन्हें उनके लिए दुख हुआ, इसलिए वे मान गए। यह टिप्पणी इटली के शीर्ष नेता और राइट-विंग गोष्टी के लिए प्रमुख मुदेदार की तरह लगी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होने लगे। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जवाब में तेज़ रिप्लाई दी। उन्होंने पहले ट्रंप के दावों पर एक वीडियो संदेश जारी कर तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि यह बयान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। अब मेलोनी ने ट्रंप के एक और ट्रुथ सोशल पोस्ट पर सीधे टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप लगातार और बिना कारण के उनके प्रति हमले कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर ट्रंप की उस बात पर जोर दिया कि मेलोनी की लोकप्रियता उनकी दोस्ती से बढ़ रही है या नहीं, इस बात पर ध्यान देना बेमतलब है। मेलोनी ने स्पष्ट किया कि उनकी लोकप्रियता इटली के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, और वे कभी भी नई ओर नहीं जाएंगे या किसी से भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने जोर दिया कि इटली एक संप्रभु देश है और उनका सम्मान रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मेलोनी ने यह भी कहा कि जब तक वे प्रधानमंत्री हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डों के उपयोग से जुड़े समझौतों का उल्लंघन नहीं होगा, हालांकि वे नेटो के लogo ट्रस्ट रखते हैं। इस विवाद का कूटनीतिक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इटली के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने तुरंत अपने प्रस्तावित अमेरिका दौरे को रद्द कर दिया और ट्रंप के बयान को स्थानीय स्तर पर अपमानजनक बताया। ताजानी ने कहा कि यह पूरे देश का अपमान है। यह घटना पश्चिमी गठबंधन की एक संवेदनशील हद तक गई है, जहां इटली जी7 सभ्यता में актив सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण है, और उनके नेता की व्यक्तिगत आदर में हमला किया जा रहा है। मेलोनी ने शर्मिंदगी जोड़ी बातों में कहा कि पash्चम के दुश्मनों के जवाब में उनकी प्रतिबद्धता का विश्वास नहीं है, जबकि वे उन नेताओं के प्रति बहुत उदार दिखना पसंद करते हैं। वह स्पष्ट कर रही हैं कि इटली की रणनीति और राष्ट्रीय हित उनके लिए पहले में हैं, और वे किसी मूल्यवान ईराना या किसी अन्य दशक की गतिशीलता के बावजूद अपनी अलग राजनीतिक और कूटनीतिक पहचान बनाए रखेंगी

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