ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'दोस्त', पश्चिम एशिया शांति पर चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और दोनों नेताओं के बीच हालिया फोन कॉल का जिक्र किया। बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिरता पर चर्चा हुई। ट्रंप ने इजरायल-लेबनान के बीच 10 दिवसीय युद्धविराम की घोषणा का भी दावा किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया है और हाल ही में दोनों नेताओं के बीच हुई एक फोन कॉल पर विस्तार से जानकारी दी है। ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद सकारात्मक और सार्थक बताया। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए कूटनीति क प्रयास तेज हो रहे हैं। जब समाचार एजेंसी ANI ने इस बातचीत के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने आत्मविश्वास से कहा, 'मेरी उनसे बहुत अच्छी बात हुई और वह भारत से मेरे दोस्त हैं। वह बहुत

अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बातचीत शानदार रही।' हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फोन कॉल की पुष्टि की थी, जिससे दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संवाद की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया। इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में उभरती हुई परिस्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों की गहन समीक्षा की। बातचीत का एक प्रमुख एजेंडा पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना था, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और खुलेपन को सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में उल्लेख किया कि "मेरे दोस्त, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें प्रमुख समुद्री मार्गों की स्थिरता बनाए रखने की अत्यावश्यकता पर जोर दिया गया। पश्चिम एशिया की जटिल स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई, और प्रधानमंत्री मोदी ने होर्मुज जलडमरूमध्य को एक खुला और निर्बाध मार्ग बनाए रखने के महत्व पर विशेष रूप से बल दिया। यह दर्शाता है कि दोनों देश वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए इन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के महत्व को गहराई से समझते हैं। यह कूटनीतिक बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इसी बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को (अमेरिकी समयानुसार) एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि इजरायल और लेबनान, जो हाल ही में एक गंभीर संघर्ष में उलझे थे, अब 10 दिनों के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने स्वयं इस उपलब्धि का श्रेय लेते हुए कहा कि उनकी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ "बेहतरीन" बातचीत हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने एक अस्थायी युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने इस प्रक्रिया में अमेरिका की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने इस शांति समझौते की बारीकियों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को इस दिशा में कूटनीतिक प्रयासों को जारी रखने और एक स्थायी समाधान खोजने का कार्य सौंपा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में गर्व से कहा, "दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10वां युद्ध होगा। तो चलिए इसे पूरा करते हैं।" यह बयान उनकी इस महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि वह वैश्विक संघर्षों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं





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