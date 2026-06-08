ट्रंप का बड़ा बयान: नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं, ईरान समझौता मेरी शर्तों पर होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के साथ अमेरिकी समझौता मानना होगा। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि सभी फैसले वही लेंगे। यह बयान इजरायल-ईरान युद्ध के बीच आया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास ईरान के साथ अमेरिका द्वारा किए जाने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यहां तक कहा कि सभी अंतिम फैसले वही लेते हैं, न कि नेतन्याहू । यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। पहले ईरान ने इजरायल पर हमला किया, जिसके जवाब में इजरायल ने सोमवार सुबह तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। इस हमले में कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए और हताहतों की खबरें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष और भी भयावह रूप ले सकता है। ट्रंप के इस बयान को इजरायल-ईरान संबंधों में अमेरिकी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह ईरान के साथ एक नए समझौते पर काम कर रहे हैं जो पिछले प्रशासन के जेसीपीओए से अलग होगा। उन्होंने कहा, "मैं नेतन्याहू को बता चुका हूं कि यह समझौता मेरी शर्तों पर होगा। उनके पास इसे स्वीकार करने या अकेले युद्ध लड़ने का विकल्प है।" यह टिप्पणी इजरायल के लिए एक कूटनीतिक झटका मानी जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत करते रहे हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, इजरायल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह रुख मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इस घटनाक्रम ने दुनिया भर की सरकारों को चिंतित कर दिया है, और कई देश अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल छोड़ने की सलाह दे रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास ईरान के साथ अमेरिका द्वारा किए जाने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यहां तक कहा कि सभी अंतिम फैसले वही लेते हैं, न कि नेतन्याहू। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। पहले ईरान ने इजरायल पर हमला किया, जिसके जवाब में इजरायल ने सोमवार सुबह तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। इस हमले में कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए और हताहतों की खबरें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष और भी भयावह रूप ले सकता है। ट्रंप के इस बयान को इजरायल-ईरान संबंधों में अमेरिकी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वह ईरान के साथ एक नए समझौते पर काम कर रहे हैं जो पिछले प्रशासन के जेसीपीओए से अलग होगा। उन्होंने कहा, "मैं नेतन्याहू को बता चुका हूं कि यह समझौता मेरी शर्तों पर होगा। उनके पास इसे स्वीकार करने या अकेले युद्ध लड़ने का विकल्प है।" यह टिप्पणी इजरायल के लिए एक कूटनीतिक झटका मानी जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की वकालत करते रहे हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, इजरायल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का यह रुख मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकता है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इस घटनाक्रम ने दुनिया भर की सरकारों को चिंतित कर दिया है, और कई देश अपने नागरिकों को ईरान और इजरायल छोड़ने की सलाह दे रहे हैं





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