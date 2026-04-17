ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान से परमाणु समझौता लगभग तय, होर्मुज संकट खत्म

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एक बड़े परमाणु समझौते के लगभग तय होने का दावा किया है। उनके अनुसार, इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट समाप्त हो जाएगा और ईरान समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौता लगभग अंतिम चरण में है। उनके अनुसार, इस समझौते से विश्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान ने समृद्ध यूरेनियम को छोड़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य को हमेशा के लिए खुला रखने पर अपनी सहमति जता दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने शक्तिशाली बी-2 बमवर्षकों द्वारा

किए गए हमलों से उत्पन्न हुई सभी परमाणु सामग्री को प्राप्त कर लेगा, और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के धन का लेन-देन नहीं होगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और अब अमेरिका ईरान में आसानी से प्रवेश करके इन सामग्रियों को वापस ले आएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान की ओर से इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। हालांकि, इसी बीच ईरान ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। यह घोषणा लेबनान में चल रहे 10-दिवसीय युद्धविराम के दौरान की गई है। ट्रंप ने इस घोषणा का तत्काल स्वागत किया और 'थैंक यू!' लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाया गया समुद्री नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरा समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप के अनुसार, इस प्रस्तावित समझौते के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं: ईरान द्वारा उस समृद्ध यूरेनियम को अमेरिका को सौंपना जिसे पिछले साल बी-2 हमलों के दौरान गहराई में दफन कर दिया गया था; ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को कभी भी बंद न करना और इसे दुनिया के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल न करना। इसके अतिरिक्त, समझौते में किसी भी प्रत्यक्ष नकद भुगतान का उल्लेख नहीं है, हालांकि रिपोर्टों में 20 अरब डॉलर तक की जमी हुई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की चर्चा है। ईरान ने परमाणु संवर्धन को रोकने या सीमित करने पर भी सहमति जताई है। रॉयटर्स को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने यह भी कहा कि वर्तमान में ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, और उन्होंने इसे बहुत मजबूती से स्वीकार किया है। हालांकि, उन्होंने ईरान की मांगों, जैसे कि प्रतिबंधों को हटाना, जब्त की गई संपत्तियों की वापसी, और हमलों में हुए नुकसान के लिए मुआवजे का कोई भी उल्लेख नहीं किया। यह स्थिति जटिल बनी हुई है, जहाँ एक ओर अमेरिका संभावित समझौते की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से इसकी पुष्टि का इंतजार है। होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति में संभावित सुधार से वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर तेल आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर। इस समझौते का अंतिम रूप और इसके कार्यान्वयन का तरीका आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश अपने दावों पर कितना खरा उतरते हैं





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