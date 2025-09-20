ट्रंप के एच-1बी वीजा फीस बढ़ाने के फैसले पर आया स्पष्टीकरण, नए आवेदकों पर ही लागू होगी बढ़ी हुई फीस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने के फैसले के बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी केवल नए आवेदकों पर लागू होगी। इस फैसले के बाद वीजा धारकों और कंपनियों में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए एक नंबर भी जारी किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की फीस में एक लाख डॉलर तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा के बाद, वीजा धारकों और कंपनियों में अनिश्चितता का माहौल बन गया था। इस पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह बढ़ी हुई फीस केवल नए आवेदकों पर लागू होगी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। एच-1बी वीजा , जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों, विशेष रूप से भारतीय पेशेवर ों, को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है, में

बदलावों को लेकर कई तरह की आशंकाएं थीं। अधिकारी ने यह भी बताया कि एच-1बी फीस को लेकर कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर यह लागू रही तो कंपनियों को प्रत्येक एच-1बी कर्मचारी के लिए सालाना एक लाख डॉलर तक चुकाने होंगे, और यह अधिकतम छह साल तक देना पड़ सकता है। हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह फीस केवल नए आवेदकों से ली जाएगी, जिससे मौजूदा वीजा धारकों को कुछ राहत मिली है।\ट्रंप के इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं। यह आदेश 21 सितंबर की रात 12:01 बजे (स्थानीय समयानुसार) से लागू हुआ, जिसके बाद वीजा धारकों और कंपनियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। आव्रजन वकीलों और नियोक्ताओं ने तुरंत एच-1बी वीजा धारकों को सलाह दी कि जो लोग काम या छुट्टी के सिलसिले में अमेरिका से बाहर हैं, वे अगले 24 घंटों के भीतर वापस लौट आएं, अन्यथा उन्हें अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। इस घोषणा के बाद, कई भारतीयों ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी, जबकि कुछ लोग हवाई अड्डे से ही वापस लौट गए। जो लोग पहले से ही भारत में थे, वे जल्द से जल्द अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दीपावली और साल के अंत की छुट्टियों से ठीक पहले आए इस आदेश ने कई परिवारों की योजनाओं को तहस-नहस कर दिया है। एच-1बी वीजा धारकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके बीच 'बेहद घबराहट' और 'चिंता' का माहौल है।\एच-1बी वीजा के लिए वर्तमान में कंपनियां लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर तक खर्च करती हैं, जो कंपनी के आकार और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। एच-1बी वीजा आमतौर पर तीन साल के लिए जारी किया जाता है और इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह भारतीय तकनीकी पेशेवरों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस बीच, अमेरिका में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है। दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि आपातकालीन सहायता चाहने वाले भारतीय नागरिक +1-202-550-9931 (और व्हाट्सएप) पर कॉल कर सकते हैं। दूतावास ने स्पष्ट किया कि इस नंबर का उपयोग केवल तत्काल आपातकालीन सहायता के लिए किया जाना चाहिए, नियमित वाणिज्य दूतावास संबंधी पूछताछ के लिए नहीं। यह कदम उन भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है जो अचानक हुए इस बदलाव से परेशान थे और मदद की तलाश में थे। इस निर्णय ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर भी असर डाला है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता बढ़ गई है





