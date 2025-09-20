ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा फीस में वृद्धि की, गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम लॉन्च

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा की फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की और एक नया 'गोल्ड कार्ड' वीजा कार्यक्रम भी शुरू किया। इन कदमों का उद्देश्य अमेरिका में उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना, अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा करना और अमेरिकी खजाने में धन बढ़ाना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एच-1बी वीजा के लिए फीस में वृद्धि की घोषणा की। स्थानीय समयानुसार जारी किए गए एक कार्यकारी आदेश के तहत, अब कंपनियों को किसी भी विदेशी कर्मचारी को प्रायोजित करने के लिए अमेरिकी सरकार को एक लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने इस कदम के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य एच-1बी वीजा के दुरुपयोग को रोकना है। उनका कहना था कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उच्च कुशल

श्रमिक ही अमेरिका आएं, जो उन क्षेत्रों में काम करेंगे जहां अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। इस घोषणा से उन कंपनियों पर वित्तीय भार बढ़ेगा जो एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को प्रायोजित करती हैं। इसका तात्पर्य है कि कंपनियां अब केवल उन आवेदकों को प्रायोजित करेंगी जो वास्तव में उच्च कुशल हैं और अमेरिकी श्रमिकों की जगह नहीं लेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों को सुरक्षित रखना और देश में असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करना है।\इस नई नीति के बारे में बोलते हुए, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अब बड़ी टेक कंपनियां या अन्य कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को सस्ती दरों पर प्रशिक्षित करके काम पर नहीं रख पाएंगी। उन्हें अब सरकार को एक लाख डॉलर का भुगतान करना होगा, और इसके अतिरिक्त, कर्मचारी को वेतन भी देना होगा। लुटनिक ने आगे कहा कि इससे कंपनियों के लिए अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना अधिक फायदेमंद होगा। इस पहल को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, और उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी कंपनियों ने भी इस नीति का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया 'गोल्ड कार्ड' वीजा कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य असाधारण योग्यता वाले विदेशी व्यक्तियों को अमेरिका में आने की अनुमति देना है। इस कार्यक्रम के तहत, जो विदेशी व्यक्ति अमेरिका में आना चाहते हैं उन्हें सरकार को दस लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। यदि कोई कंपनी प्रायोजक बनती है, तो उसे दो मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा।\ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासन को रोकने और सीमा सुरक्षा पर जोर दे रहा है, लेकिन साथ ही असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों को अमेरिका में योगदान करने का एक नया मार्ग भी खोल रहा है। विल शार्फ ने कहा कि 'गोल्ड कार्ड' वीजा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हॉवर्ड लुटनिक ने यह भी बताया कि पहले रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड योजना से हर साल 2.81 लाख लोग आते थे, जिनकी औसत आय 66,000 डॉलर थी। इनमें से कई लोग सरकारी सहायता योजनाओं पर निर्भर हो जाते थे। लुटनिक ने कहा कि अब केवल शीर्ष स्तर के, असाधारण लोग ही आएंगे, जो नौकरियां छीनेंगे नहीं बल्कि नई नौकरियां और कारोबार पैदा करेंगे। इस योजना से अमेरिकी खजाने में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई होने की उम्मीद है। यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में उच्च कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

डोनाल्ड ट्रंप एच-1बी वीजा गोल्ड कार्ड वीजा वीजा शुल्क अमेरिकी अर्थव्यवस्था रोजगार अमेरिका

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Asia Cup Points Table Updated: यूएई को हराकर भी भारत से नंबर-1 का ताज नहीं छिन सका पाकिस्तान, देखें ताजा अंक तालिका2025 Asia Cup Points Table Latest एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर ग्रुप ए में जीत हासिल की लेकिन भारत बेहतर रन रेट के साथ शीर्ष पर है। ग्रुप बी में श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है। अब भारत का अगला मुकाबला ओमान से होना है और श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से आज...

और पढो »

सीरियल नं-1 वालों को बना दिया वोटर लिस्ट डिलीशन का अप्लीकेंट, राहुल ने किया वोट चोरी वाला 'सॉफ्टवेयर' पकड़ने का दावानेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का साफ आरोप है कि एक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर चलाता है और सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑपरेट करता है फिर कांग्रेस की मजबूती वाले बूथों से मतदाताओं का नाम डिलीट किया जाता है. राहुल ने कहा कि ये काम किसी निचले स्तर पर नहीं किया गया, बल्कि इसे कॉल सेंटर पर किया गया.

और पढो »

अमेरिका वीजा बुकिंग के बाद क्यों फंस रहे भारतीय? जानिए पूरा मामलाभारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एच-1बी और एफ-1 वीज़ा स्लॉट्स का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चेन्नई और हैदराबाद स्थित अमेरिकी दूतावासों में सितंबर और अक्तूबर 2025 के लिए स्लॉट्स तो दिखते हैं, लेकिन जैसे ही लोग बुकिंग करने की कोशिश करते हैं – न कोई कन्फ़र्मेशन आता है, न ही ईमेल।आवेदक रोज़ाना घंटों पोर्टल रिफ़्रेश करते रहते हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ़...

और पढो »

टेस्टी और क्रंची! पवन केसरी के ब्रेड पकोड़े का 40 साल से हर कोई दीवाना, भोजपुर में है नंबर-1Bhojpur Famous Street Food: आरा शहर के सदर अस्पताल के पास पवन केशरी ब्रेड पकौड़ा, आलू चाप, पकौड़ी बेचते हैं. जिनका स्वाद जिले भर में मशहूर है. वे 40 सालों से घरेलू मसाले से इसे बनाते हैं. स्वाद लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

और पढो »

एशिया कप इतिहास में नंबर-1 बनेगी टीम इंडिया: 46वीं जीत के साथ टॉप पर आने का मौका, आज ओमान से मुकाबलाएशिया कप क्रिकेट टू्र्नामेंट में आज भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। अबु धाबी स्टेडियम में रात 8 बजे से भारत का सामना ओमान से होगा। टॉस 7ः30 पर होगा। भारतीय टीम पहले ही लगातार दो जीत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाईIndia Vs Oman Asia Cup 2025 Match LIVE Score Update.

और पढो »

पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान: पूरे 40 ओवर तक मैच खींचा, भारत के 8 बल्लेबाजों को आउट किया; हारा सिर्फ 21 रन सेasia cup 2025 IND Vs oman match report analysis suryakumar yadav shubman gill arshdeep singh वर्ल्ड नंबर-1 बैटर...वर्ल्ड नंबर-1 बॉलर, वर्ल्ड नंबर-1 ऑलरांडर और वर्ल्ड नंबर-1 टीम...

और पढो »