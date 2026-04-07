ट्रंप ने ईरान लीक मामले में पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी, प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में एक हाई-रिस्क अमेरिकी बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में पत्रकारों और मीडिया संगठनों को जेल भेजने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर अपने सूत्रों का खुलासा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में एक उच्च जोखिम वाले अमेरिकी बचाव अभियान से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में पत्रकारों और मीडिया संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि रिपोर्टर अपने सूत्रों का खुलासा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “हम उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसने जानकारी लीक की। सरकार उनसे कहेगी कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है,

इसलिए जानकारी सौंपें, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहें।” ट्रंप ने कहा कि लीक से पता चला कि एक अमेरिकी पायलट अभी भी लापता है, जबकि दूसरे को बचा लिया गया था, जिससे ईरानी अधिकारी सतर्क हो गए और बचाव अभियान जटिल हो गया। उन्होंने कहा, “अचानक, पूरे ईरान को पता चल गया।” उन्होंने जानकारी लीक करने वाले स्रोत को एक बीमार व्यक्ति की संज्ञा दी और चेतावनी दी कि जो व्यक्ति इस कहानी के पीछे है, यदि वह अपने स्रोत का खुलासा नहीं करेगा, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। यह बयान प्रेस की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टिंग के संबंध में बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। उस स्रोत की पहचान के बारे में बात करते हुए जिसने लापता पायलट के बारे में जानकारी दी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “सूत्र बताओ या जेल जाओ।” व्हाइट हाउस ने कहा कि लीक की जांच चल रही है। ट्रंप ने कहा कि इस खुलासे से उस व्यक्ति (पायलट) को बड़ा खतरा हुआ और उन सैकड़ों लोगों को भी खतरा हुआ जो उसे खोजने गए थे। यह घटना तेजी से बदलते संघर्ष के दौरान प्रशासन और मीडिया के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जहां सैन्य अभियानों के लिए परिचालन गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है।\न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर की आलोचना की। उन्होंने कहा, “न्यूयॉर्क टाइम्स, अब आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि ट्रंप चुनाव नहीं जीतेंगे, और मैं भारी बहुमत से जीता। मैंने हर स्विंग स्टेट जीता। उनकी जो विश्वसनीयता है, वह यह है कि पहले वे सभी खबरें छापने लायक होती थीं।” ट्रंप ने आरोप लगाया, “यह बहुत अच्छा था। लेकिन वे पुरानी बातों पर टिके हुए हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको सही खबरें देनी होंगी, और मैं आप जैसे लोगों को फर्जी मानता हूं। आप फेक हैं।”\यह घटना प्रशासन और मीडिया के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा देती है। ट्रंप प्रशासन अक्सर मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाता रहा है, जबकि मीडिया संगठनों ने राष्ट्रपति पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने का आरोप लगाया है। यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चिंताएँ बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह रुख न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल उठाता है, बल्कि प्रेस की भूमिका और स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और इसका प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह घटना अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी है, जो प्रेस की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने की क्षमता पर सवालिया निशान लगाता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई मीडिया और सरकार के बीच संबंधों को और अधिक प्रभावित कर सकती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की भावना बढ़ सकती है। यह घटना एक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है, और यह चिंताजनक है कि एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति इस तरह के बयान दे रहा है जो प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। यह घटना मीडिया संगठनों को आत्म-सेंसरशिप के लिए भी प्रेरित कर सकती है, जिससे जनता को सटीक जानकारी मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा





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