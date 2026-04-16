ट्रंप-मोदी वार्ता: द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर गहन चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण फोन वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और पश्चिम एशिया, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा पर ज़ोर दिया गया।
ईरान के साथ चल रहे तनाव और इसके वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ रहे असर के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण फोन वार्ता की। यह बातचीत, जो लगभग 40 मिनट तक चली, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर केंद्रित थी। ट्रंप ने स्वयं लास वेगास में मीडिया से बातचीत के दौरान इस फोन कॉल की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भारत का एक "अच्छा दोस्त" और "बहुत अच्छा काम करने वाला" नेता बताया। उन्होंने इस बातचीत को
"बहुत अच्छी" और "दोस्ताना" करार दिया। इस वार्ता का मुख्य एजेंडा पश्चिम एशिया में जारी संकट और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, को खुला और सुरक्षित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह साझा चिंता ईरान और उसके द्वारा क्षेत्रीय जलमार्गों में संभावित व्यवधानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती आशंकाओं को दर्शाती है। यह उल्लेखनीय है कि यह फोन कॉल 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के संदर्भ में दोनों नेताओं के बीच दूसरी सीधी बातचीत थी, जो वैश्विक सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फोन वार्ता के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रंप के साथ उनकी बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में हुई "महत्वपूर्ण प्रगति" की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि दोनों देश "सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने" के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने भी पश्चिम एशिया की स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर ज़ोर देने की पुष्टि की। उन्होंने ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया।" अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर ने भी इस बातचीत के अंत में ट्रंप द्वारा मोदी से कहे गए "वी ऑल लव यू" (हम सब आपसे प्यार करते हैं) का उल्लेख किया, जो दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंधों की गर्माहट को दर्शाता है
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