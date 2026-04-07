ट्रंप की ईरान को धमकी पर राहुल गांधी का कड़ा प्रहार: परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अस्वीकार्य

राहुल गांधी ने ट्रंप की ईरान को 'सभ्यता खत्म करने' की धमकी पर प्रतिक्रिया दी है, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अस्वीकार्य बताया है। भारत ने ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है।

ट्रंप की चेतावनी पर राहुल गांधी का बड़ा बयान: सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य, परमाणु हथियार कभी जायज नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, ट्रंप ने ईरान को अपनी धमकी में एक पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी है। इस पर राहुल ने कहा कि सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य और आधुनिक युग में परमाणु हथियार कभी जायज नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो 'पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।' राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कहा कि आज के आधुनिक दौर में ऐसी भाषा या सोच बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती, जो पूरी मानव सभ्यता के अंत की बात करे। उन्होंने कहा कि युद्ध भले ही दुनिया की सच्चाई हो, लेकिन किसी भी हालत में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सही नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि 'किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग जायज नहीं है।' Wars are tragic, yet they remain a reality. Any language or action that contemplates the end of civilisation is unacceptable in the modern world. ट्रंप की धमकी के बाद ईरान में बिगड़ते हालात: भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा- जहां हैं, वहीं रहें। बता दें कि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के मुद्दे पर, तो गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि 'एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है', जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर दो बार हवाई हमले किए हैं। यह जगह ईरान के तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमलों में पुल और रेलवे स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका के खिलाफ ईरान का सख्त रुख दूसरी ओर, ईरान ने भी सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि आमिर-सईद इरावानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया, तो ईरान तुरंत और उसी अनुपात में जवाब देगा। वहीं ईरान सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे बिजली संयंत्रों और अहम ठिकानों के आसपास मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा में सहयोग करें। IEA on Iran Crisis: दुनिया पर 1973 और 2022 से भी बड़ा ऊर्जा संकट, महंगे तेल से आम आदमी का क्या होगा हाल? गौरतलब है कि ट्रंप पहले भी कई बार ऐसी डेडलाइन दे चुके हैं, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया। लेकिन इस बार उन्होंने इसे 'अंतिम चेतावनी' बताया है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभ्यता को खत्म करने की बात स्वीकार्य नहीं है और आधुनिक युग में परमाणु हथियारों का उपयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।\राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध एक दुखद वास्तविकता हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी भाषा या कार्रवाई जो सभ्यता के अंत की बात करती है, आधुनिक दुनिया में अस्वीकार्य है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने समझौता नहीं किया, तो पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।\इस बीच, भारत सरकार ने ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से जहां हैं, वहीं रहने को कहा गया है। यह एडवाइजरी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण जारी की गई है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के मुद्दे पर केंद्रित है। ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।\ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ईरान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया, तो ईरान तुरंत और उसी अनुपात में जवाब देगा। ईरान सरकार ने अपने नागरिकों से, विशेष रूप से युवाओं से, बिजली संयंत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा में सहयोग करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने ईरान संकट पर चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया 1973 और 2022 से भी बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर सकती है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आम लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, ट्रंप ने पहले भी कई बार इस तरह की डेडलाइन दी हैं, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया था। हालांकि, इस बार उन्होंने इसे 'अंतिम चेतावनी' बताया है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है





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