ट्रंप की घोषणा: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर, युद्धविराम और बातचीत का रास्ता खुला

ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा की, जिसे ईरान ने भी स्वीकार किया है। ईरान ने हमलों के रुकने पर रक्षात्मक अभियानों को रोकने और होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन की पेशकश की। पाकिस्तान की मध्यस्थता से यह समझौता संभव हुआ है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी है, जिसकी पुष्टि ईरान ने भी कर दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि यदि उसके ऊपर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो वह अपने रक्षात्मक अभियान तुरंत रोक देगा। इसके साथ ही, होर्मुज जलडमरूमध्य से दो सप्ताह तक सुरक्षित आवागमन उसके सशस्त्र बलों के समन्वय में संभव होगा। यह एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव काफी समय से बढ़ा हुआ था और युद्ध की आशंका भी जताई जा

रही थी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने बुधवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह बात कही। अराघची ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह बयान पोस्ट किया।\बयान में आगे कहा गया कि ईरान की ओर से, मैं अपने प्रिय भाइयों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के अथक प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ के एक्स पर किए गए सौहार्दपूर्ण अनुरोध के जवाब में, और अमेरिका द्वारा अपने 15 सूत्री प्रस्ताव के आधार पर वार्ता के अनुरोध और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के सामान्य ढांचे को वार्ता के आधार के रूप में स्वीकार करने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मैं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से यह घोषणा करता हूं, यदि ईरान पर हमले रोक दिए जाते हैं, तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलने से क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। युद्ध की स्थिति से बचने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत है।\आगे बयान में कहा गया कि दो सप्ताह की अवधि के लिए, ईरान की सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम और वार्ता के लिए सक्रिय मध्यस्थता की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर के प्रयासों की ईरान ने सराहना की है। यह मध्यस्थता प्रयास क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन की घोषणा व्यापार और वाणिज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। ईरान और अमेरिका दोनों ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद होंगे। सीजफायर की घोषणा से दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और बातचीत के लिए माहौल बनेगा। यह एक बड़ी सफलता है जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के महत्व को रेखांकित करती है





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