ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटी, पर्यटन उद्योग को नुकसान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका में भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे अमेरिकी पर्यटन उद्योग को नुकसान हो रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल की तुलना में 15% कम हुई है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण यह गिरावट जारी रह सकती है।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका यह दांव अब अमेरिका पर बैकफायर कर रहा है। भारत से तनाव का असर अमेरिका के पर्यटन उद्योग पर पड़ने लगा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन कार्यालय (NTTO) के ताजा आंकड़ों से इसका पता चलता है। बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% कम हुई है। जून

में 8% और जुलाई में 6% के बाद यह लगातार तीसरे महीने की गिरावट है।\अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में कमी 2024 में इसी तीन महीने की अवधि के दौरान 2023 के मुकाबले भारतीय संख्या जून में 35%, जुलाई में 26% और अगस्त में 9% बढ़ी थी। हालिया गिरावट ऐसे समय में आई है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मई में हुई जब भारत ने ट्रंप के दावे का खंडन किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान युद्धविराम कराया था। इसके बाद में अमेरिका ने भारत पर 50% भारत टैरिफ लगा दिया, जिसमें रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क भी शामिल है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में NTTO के हवाले से बताया गया है कि तीन महीनों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 10% की गिरावट के कारण अमेरिका को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन संबंधी व्यवसायों पर पर्यटकों के खर्च में लगभग 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि ये साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी पर्यटन उद्योग के लिए भारी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निराश किया है। अमेरिकी पर्यटन अधिकारियों को उम्मीद थी कि इस साल भारत विशेष रूप से सुरक्षित दांव होगा। NTTO के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल रेकॉर्ड 22 लाख भारतीयों ने अमेरिका का दौरा किया। खास बात यह है कि भारतीय पर्यटकों ने 2024 में हर ट्रिप पर लगभग 5200 डॉलर खर्च किए, जो औसत अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स के 1802 डॉलर खर्च का लगभग तीन गुना है।\वैश्विक पर्यटन में भारतीय पर्यटकों की ताकत लगभग 1.5 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल में यात्रा और पर्यटन रिसर्च की पूर्व प्रमुख कैरोलीन ब्रेमर ने बीते साल फोर्ब्स को बताया था कि भारत से विदेश यात्रा किसी भी देश की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारतीय पर्यटकों के 2030 तक अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रति वर्ष 144 अरब डॉलर तक खर्च करने का अनुमान है। मैकेंजी की 2024 की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह कहती है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत की आउटबाउंड यात्राओं 2022 में 1.3 करोड़ से बढ़कर 2040 में 8 करोड़ से अधिक हो जाएंगी। यह गिरावट अमेरिकी पर्यटन उद्योग के लिए चिंता का विषय है, जो पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अन्य कारकों से जूझ रहा है। ट्रंप की नीतियां, जिनमें टैरिफ और वीजा प्रतिबंध शामिल हैं, ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अमेरिका की यात्रा करने से हतोत्साहित किया है, जिससे पर्यटन राजस्व में कमी आई है। अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि वे इस रुझान को उलट सकते हैं और भारतीय पर्यटकों को वापस आकर्षित कर सकते हैं, जो अपने उच्च खर्च के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब और कैसे होगा। अमेरिकी पर्यटन उद्योग को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और भारतीय पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक होने की आवश्यकता हो सकती है ताकि वे इस महत्वपूर्ण बाजार से चूक न जाएं





डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ भारतीय पर्यटक अमेरिका पर्यटन उद्योग आर्थिक नुकसान

