ट्रंप ने ओवल ऑफिस में डोरडैश डिलीवरी को बनाया राजनीतिक मंच, 'नो टैक्स ऑन टिप्स' नीति को दिया बढ़ावा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डोरडैश डिलीवरी के जरिए 'नो टैक्स ऑन टिप्स' नीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक डोरडैश ड्राइवर के साथ बातचीत की और अपनी टैक्स नीतियों पर जोर दिया, जिससे यह घटना एक राजनीतिक संदेश में बदल गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक लंच डिलीवरी को एक राजनीति क संदेश में बदल दिया। उन्होंने ओवल ऑफिस में DoorDash से McDonald’s का ऑर्डर मंगवाया और इस मौके का इस्तेमाल अपनी ' नो टैक्स ऑन टिप्स ' नीति को बढ़ावा देने के लिए किया। यह डिलीवरी शेरोन सिमन्स ने की थी, जो अरकंसास की रहने वाली DoorDash ड्राइवर हैं। वह 'DoorDash Grandma' लिखी टी-शर्ट पहनकर आईं और अपने साथ राष्ट्रपति के लंबे वक्त से पसंदीदा फास्ट फूड के दो बैग लाई थीं। बैग सौंपते हुए सिमन्स ने कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके लिए मेरे पास एक DoorDash ऑर्डर है।'

पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने ऑर्डर दिखाकर मजाकिया लहजे में कहा, 'यह बनावटी नहीं लग रहा है, है ना?' ट्रंप ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि सिमन्स को टैक्स के एक नियम के तहत $11,000 ज़्यादा मिले हैं, तो उन्होंने डिलीवरी का इंतज़ाम किया। ट्रंप ने कहा, 'इसकी वजह यह है कि मैंने सुना था कि आपको $11,000 ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि टैक्स का बिल बहुत बड़ा था।' उन्होंने इसे उस चीज़ का हिस्सा बताया, जिसे उन्होंने बहुत बड़ा, शानदार टैक्स कटौती बिल कहा था। 'नो टैक्स ऑन टिप्स' वाला यह कदम ट्रंप ने सबसे पहले 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान आगे बढ़ाया था। बाद में रिपब्लिकन द्वारा पास किए गए एक बड़े टैक्स और खर्च कानून में शामिल कर लिया गया। यह नियम टिप्स पर आधारित नौकरियों में काम करने वाले योग्य कर्मचारियों को 2025 और 2028 के बीच अपनी टिप्स का एक हिस्सा फ़ेडरल इनकम टैक्स से घटाने की इजाज़त देता है।

सिमन्स 10 बच्चों की दादी हैं और उन्होंने 2022 में एक 'डैशर' के तौर पर काम शुरू किया था। वे अब तक 14,000 से ज़्यादा डिलीवरी पूरी कर चुकी हैं। व्हाइट हाउस में उनकी यह यात्रा इस पॉलिसी की पहली सालगिरह के मौके पर हुई। सिमन्स ने कहा, “पूरे देश से डैशर्स का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। इस पॉलिसी की वजह से मैं अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख पा रही हूं.'

यह डिलीवरी जल्दी ही एक अचानक हुई प्रेस बातचीत में बदल गई, जिसमें ट्रंप ने सिमन्स को अपने बगल में खड़े होने के लिए बुलाया। उन्होंने सवाल किया, “क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगी?” इस बातचीत के दौरान, ट्रंप ने कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। ईरान युद्ध से लेकर एक AI-जनरेटेड इमेज तक, जिसे उन्होंने ऑनलाइन शेयर किया था। इस दौरान वे बार-बार टैक्स पॉलिसी के मुद्दे का जिक्र करते रहे। ट्रंप ने सिमन्स से इस पॉलिसी के असर के बारे में पूछा, और इसे खास बताया, जबकि सिमन्स ने इसे शानदार कहा।

जब रिपोर्टरों ने व्हाइट हाउस में टिप देने के बारे में पूछा, तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर सिमन्स को टिप दी। जब सिमन्स से पूछा गया कि क्या व्हाइट हाउस में लोग अच्छी टिप देते हैं, तो उन्होंने कहा, 'हां, बहुत अच्छी।” यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे एक सामान्य लंच डिलीवरी को भी एक राजनीतिक मंच में बदला जा सकता है। ट्रंप ने इस मौके का उपयोग अपनी टैक्स नीतियों को बढ़ावा देने और मतदाताओं के साथ जुड़ने के लिए किया। इस घटना ने 'नो टैक्स ऑन टिप्स' नीति के प्रभाव और महत्व को उजागर किया, जिससे टिप्स पर आधारित काम करने वाले लोगों को लाभ होता है।

यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण घटना भी राजनीतिक प्रचार का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है, और कैसे राजनेता जनता के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस घटना ने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की। इस घटनाक्रम ने यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे एक सरल कार्रवाई, जैसे कि एक डिलीवरी, राजनीतिक संदेश देने का एक माध्यम बन सकती है, जो लोगों को मुद्दों के बारे में जागरूक करने और उनके बीच चर्चा को बढ़ावा देने में मदद करता है।





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