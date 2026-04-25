ट्रंप ने रद्द की ईरान शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान यात्रा, ईरान ने अमेरिका की मांगों को खारिज किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द कर दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फायदे की स्थिति में है और ईरान को बात करनी है तो उसे खुद फोन करना होगा। ईरान ने अमेरिका की अत्यधिक मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को रद्द कर दिया है। ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि अमेरिका फिलहाल फायदे की स्थिति में है और यदि ईरान को बातचीत करनी है, तो उन्हें स्वयं पहल करनी होगी और अमेरिका को फोन करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सभी विकल्प मौजूद हैं और वे अब लंबी यात्राएं करके किसी भी तरह की अनावश्यक बातचीत में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले के पीछे ट्रंप का तर्क है कि ईरान ी नेतृत्व में आंतरिक कलह और भ्रम की स्थिति है, और वे खुद भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। यदि ईरान को बात करनी है, तो उन्हें अमेरिका को फोन करना होगा। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया क्योंकि यह यात्रा 18 घंटे की लंबी उड़ान थी और उनका मानना है कि यह समय की बर्बादी होगी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर भी इस बारे में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस यात्रा पर बहुत समय बर्बाद होता है और उनके पास करने के लिए बहुत काम है। वहीं, ईरान ने अमेरिका की अत्यधिक मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पिछली वार्ताओं के बाद भी अमेरिका और इजरायल ने उन पर हमले किए थे। ईरान फिलहाल पाकिस्तान के माध्यम से ही परोक्ष बातचीत के लिए तैयार है और इस्लामाबाद के मध्यस्थता प्रयासों की सराहना करता है। हाल ही में ईरान ी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे, से मुलाकात की और उसके बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच एक अनिश्चितकालीन सीजफायर लागू है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप ने ईरान ी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है और छोटी नावों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इस बीच, ईरान ने इस हफ्ते तीन जहाजों पर हमला किया, जिनमें से एक भारत जा रहा था। इस संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी के कारण ईंधन, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट गहरा गया है। इससे पहले, शांति वार्ता का पहला दौर इसी महीने पाकिस्तान में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया था। यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय सीधी बातचीत थी, जो 20 घंटे से अधिक चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अब ट्रंप के ताजा फैसले ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को फिर से अधर में लटका दिया है। इस स्थिति में आगे क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक समुदाय इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए, सभी पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की आवश्यकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को रद्द कर दिया है। ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि अमेरिका फिलहाल फायदे की स्थिति में है और यदि ईरान को बातचीत करनी है, तो उन्हें स्वयं पहल करनी होगी और अमेरिका को फोन करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास सभी विकल्प मौजूद हैं और वे अब लंबी यात्राएं करके किसी भी तरह की अनावश्यक बातचीत में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले के पीछे ट्रंप का तर्क है कि ईरानी नेतृत्व में आंतरिक कलह और भ्रम की स्थिति है, और वे खुद भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, जबकि अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। यदि ईरान को बात करनी है, तो उन्हें अमेरिका को फोन करना होगा। ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया क्योंकि यह यात्रा 18 घंटे की लंबी उड़ान थी और उनका मानना है कि यह समय की बर्बादी होगी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर भी इस बारे में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस यात्रा पर बहुत समय बर्बाद होता है और उनके पास करने के लिए बहुत काम है। वहीं, ईरान ने अमेरिका की अत्यधिक मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पिछली वार्ताओं के बाद भी अमेरिका और इजरायल ने उन पर हमले किए थे। ईरान फिलहाल पाकिस्तान के माध्यम से ही परोक्ष बातचीत के लिए तैयार है और इस्लामाबाद के मध्यस्थता प्रयासों की सराहना करता है। हाल ही में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे, से मुलाकात की और उसके बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच एक अनिश्चितकालीन सीजफायर लागू है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है और छोटी नावों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इस बीच, ईरान ने इस हफ्ते तीन जहाजों पर हमला किया, जिनमें से एक भारत जा रहा था। इस संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी के कारण ईंधन, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे वैश्विक आर्थिक संकट गहरा गया है। इससे पहले, शांति वार्ता का पहला दौर इसी महीने पाकिस्तान में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया था। यह 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय सीधी बातचीत थी, जो 20 घंटे से अधिक चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। अब ट्रंप के ताजा फैसले ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को फिर से अधर में लटका दिया है। इस स्थिति में आगे क्या होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। वैश्विक समुदाय इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ गया है। इसलिए, सभी पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की आवश्यकता है





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