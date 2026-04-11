ट्रंप का दावा: होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द खुलेगा, ईरान पर दबाव जारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर ईरान के साथ बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि यह मार्ग जल्द ही खुल जाएगा, चाहे ईरान सहयोग करे या नहीं। ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हथियार न बनाने और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान ने अपनी सेना की सतर्कता की घोषणा की, जबकि विशेषज्ञों ने संघर्ष विराम को कमजोर बताया।

वाशिंगटन, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि शनिवार को पाकिस्तान में ईरान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग बहुत जल्द और अपने आप खुल जाएगा, चाहे ईरान सहयोग करे या नहीं। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “यह अपने आप खुल जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि यह रास्ता “जल्द ही” खुल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है यह काम तेजी से होगा। और अगर ऐसा नहीं

हुआ, तो हम इसे किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेंगे।” खबरों के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच एक महीने से ज्यादा चले संघर्ष के दौरान ईरान ने इस जलमार्ग को बंद कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “परमाणु हथियार नहीं होंगे। बस यही 99 प्रतिशत मुद्दा है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के पास फिलहाल कोई मजबूत विकल्प नहीं है और वह केवल होरमुज़ जलडमरूमध्य का इस्तेमाल कर दुनिया पर थोड़े समय के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।\उधर, ईरान ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसकी सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल बार-बार अपने वादे तोड़ते रहे हैं, इसलिए वह सतर्क है और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरानियों को शायद यह एहसास नहीं है कि उनके पास अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से थोड़े समय के लिए ज़बरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, आज वे सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं ताकि बातचीत कर सकें! इससे पहले शुक्रवार को, ट्रंप ने द न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक फ़ोन इंटरव्यू में बताया कि ईरान के साथ बातचीत के नतीजे लगभग 24 घंटों में साफ हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल हो जाती है, तो ईरान पर फिर से हमले शुरू करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को फिर से हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस टकराव में अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।\विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जो युद्धविराम हुआ है, वह बहुत कमजोर है और दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेदों के कारण स्थायी शांति समझौता करना आसान नहीं होगा। स्थिति अत्यंत नाजुक है और किसी भी गलतफहमी से स्थिति और खराब हो सकती है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अविश्वास इस प्रक्रिया को और जटिल बना रहा है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर बारीकी से नज़र रख रहा है, क्योंकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है और किसी भी बाधा का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी-अपनी रणनीति और कूटनीतिक चालों के साथ इस स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देशों के लिए भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने और एक स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। --आईएएनएस एएस/ डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





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